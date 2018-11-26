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26 ноября 2018, 16:38



Более полусотни новобранцев из Норильска сегодня отправятся на краевой призывной пункт.

Сегодня в Красноярск на краевой призывной пункт улетит очередная партия ребят – 52 человека, в их числе 36 из Норильска и 16 из Дудинки. «Впереди еще две группы - 25 и 26 призывников, даты их отправки станут известны позже», - сообщил военком Норильска и Таймыра Валерий Нестеров Он также отметил, что отсрочки в этом году действуют прежние, новая только одна - студенты техникумов, поступившие после 11-х классов, в армию не призываются до окончания учебы. Ранее таких ребят забирали служить по достижении ими 18 лет, а затем они возвращались на студенческую скамью. И сегодня же военком отправляется в Хатангу, где в течение недели будет лично курировать призывную кампанию в самом поселке и близлежащих населенных пунктах.

Просмотров:213 Согласно разнарядке, в осеннюю призывную кампанию из Норильска и Таймыра будет отправлено в ряды вооруженных сил 298 человек. К этому времени было уже шесть отправок призывников, и 195 норильчан и таймырцев уже приступили к службе.Сегодня в Красноярск на краевой призывной пункт улетит очередная партия ребят – 52 человека, в их числе 36 из Норильска и 16 из Дудинки.«Впереди еще две группы - 25 и 26 призывников, даты их отправки станут известны позже», - сообщил военком Норильска и Таймыра Валерий НестеровОн также отметил, что отсрочки в этом году действуют прежние, новая только одна - студенты техникумов, поступившие после 11-х классов, в армию не призываются до окончания учебы. Ранее таких ребят забирали служить по достижении ими 18 лет, а затем они возвращались на студенческую скамью.И сегодня же военком отправляется в Хатангу, где в течение недели будет лично курировать призывную кампанию в самом поселке и близлежащих населенных пунктах.