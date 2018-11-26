Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 ноября 2018, 17:26



В Норильске в СИЗО содержится женщина с грудным ребенком.

9 ноября мама с сыном вернулись в СИЗО. Специально для них была переоборудована камера - сделан ремонт, установлены детская кроватка и пеленальный столик, предоставлена ванночка, памперсами и пеленками снабдили родственники. Также у мамы есть возможность подогреть питание. Камера оборудована туалетной комнатой с унитазом, биде и душевой. В камере вместе с ними содержится женщина, которая помогает молодой маме ухаживать за младенцем. Женщина кормит малыша грудью и получает специальное питание - для кормящих мам. В ее рационе молоко (600 г в сутки), творог, сливочное масло, овощи (500 г), мясо, рыба, фруктовые соки - все то, что необходимо для поддержания здоровья мамы и гармоничного развития грудного ребенка. Помимо того что ежедневно женщину и малыша осматривает фельдшер медсанчасти СИЗО, ребенка посещает педиатр из детской поликлиники. Сотрудники учреждения рассказали, что это первый случай за последние 15 лет, когда подозреваемая в преступлении, родив, вернулась в камеру с ребенком - обычно новорожденного оставляют у родственников. Отбывать наказание женщина решила с сыном - по этапу они отправятся вместе в сопровождении не только охраны, как положено, но и медработника.

Просмотров:260 Подследственная поступила в учреждение в июне на сроке 23 недели беременности. 29 октября в перинатальном центре она родила мальчика. Рожать женщину отправили под охраной, которая находилась с ней во время всего пребывания в медучреждении.9 ноября мама с сыном вернулись в СИЗО. Специально для них была переоборудована камера - сделан ремонт, установлены детская кроватка и пеленальный столик, предоставлена ванночка, памперсами и пеленками снабдили родственники. Также у мамы есть возможность подогреть питание. Камера оборудована туалетной комнатой с унитазом, биде и душевой. В камере вместе с ними содержится женщина, которая помогает молодой маме ухаживать за младенцем.Женщина кормит малыша грудью и получает специальное питание - для кормящих мам. В ее рационе молоко (600 г в сутки), творог, сливочное масло, овощи (500 г), мясо, рыба, фруктовые соки - все то, что необходимо для поддержания здоровья мамы и гармоничного развития грудного ребенка. Помимо того что ежедневно женщину и малыша осматривает фельдшер медсанчасти СИЗО, ребенка посещает педиатр из детской поликлиники.Сотрудники учреждения рассказали, что это первый случай за последние 15 лет, когда подозреваемая в преступлении, родив, вернулась в камеру с ребенком - обычно новорожденного оставляют у родственников. Отбывать наказание женщина решила с сыном - по этапу они отправятся вместе в сопровождении не только охраны, как положено, но и медработника.