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26 ноября 2018, 18:33



Российский философ Михаил Куртов о Норильске: «Проживание здесь - это как некий эксперимент над людьми: высадить их в неподходящем для жизни месте и посмотреть, на что они способны».

Философ, также увлекающийся гуманитарной географией, научным направлением, изучающим различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, рассказал, что Норильск для него пространство чрезвычайно интересное. Побывавший во многих российских городах от Калининграда до Томска, Михаил считает, что Норильск не похож ни на один из них. «Этот город можно сравнить с летающей тарелкой, которая внезапно приземлилась посреди тундры, и непонятно, как и почему здесь удается продолжать существование, это как некий эксперимент над людьми: высадить их в неподходящем для жизни месте и посмотреть, на что они способны», - поделился философ. Сравнивая Норильск с Питером, где он работает и живет, философ отметил, что в Петербурге все очень компактно, плотно и рядом, а вот в Норильске, учитывая, что ближайший крупный населенный пункт находится на расстоянии полета самолета, он ощущает себя как в огромном мегаполисе, как бы странно это ни звучало. Его удивляет, что в городе, настолько удаленном от цивилизации, настолько развитая инфраструктура. Приятное впечатление произвела на Михаила и норильская погода. «Я попал здесь в пургу, и это было круто, - признался философ. - Это очень красиво, когда вокруг все белым-бело. Пока находишься в помещении, ты не чувствуешь себя в особенном месте, все, как и везде, а вот выход на улицу для меня сродни с компьютерной игрой - чтобы попасть туда, куда собирался, нужно тщательно все продумать, чтобы не обморозиться, не быть сбитым с ног ветром и так далее. Непередаваемые ощущения». И именно эти погодные условия, по мнению Михаила, очень объединяют людей. А то, что норильчане очень сплоченные, он понял сразу: «В средней полосе России, например, людей объединяет ливень - так, застигнутые непогодой, они жмутся друг к другу под козырьком, но дождь проходит, и люди снова становятся каждый по себе. Здесь же без ощущения себя как части братства, без солидарности в целом и без поддержки и помощи в непогоду в частности не выживешь». Михаил еще не покинул Норильск, но уже мечтает сюда вернуться.

Просмотров:196 Кандидат философских наук, автор книг и статей Михаил Куртов, презентовавший в Норильске в резиденции PolArt лекцию «Интенсивная география: руководство по строительству Вавилонской башни», поделился с журналистами «Заполярной правды» впечатлениями о городе и горожанах.Философ, также увлекающийся гуманитарной географией, научным направлением, изучающим различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, рассказал, что Норильск для него пространство чрезвычайно интересное. Побывавший во многих российских городах от Калининграда до Томска, Михаил считает, что Норильск не похож ни на один из них.Сравнивая Норильск с Питером, где он работает и живет, философ отметил, что в Петербурге все очень компактно, плотно и рядом, а вот в Норильске, учитывая, что ближайший крупный населенный пункт находится на расстоянии полета самолета, он ощущает себя как в огромном мегаполисе, как бы странно это ни звучало. Его удивляет, что в городе, настолько удаленном от цивилизации, настолько развитая инфраструктура. Приятное впечатление произвела на Михаила и норильская погода.И именно эти погодные условия, по мнению Михаила, очень объединяют людей. А то, что норильчане очень сплоченные, он понял сразу:Михаил еще не покинул Норильск, но уже мечтает сюда вернуться.