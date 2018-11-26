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26 ноября 2018, 21:19



Александр Хлопонин стал советником ректора Финансового университета



Просмотров:184 Александр Хлопонин — выпускник Финансового университета при правительстве (факультет международных экономических отношений). Сначала он работал в разных структурах холдингов «Онэксим» и «Интеррос», в течение пяти лет он возглавлял «Норникель». В 2001 году он стал губернатором Таймырского округа, затем почти восемь лет возглавлял Красноярский край. В 2010 году господин Хлопонин был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе и заместителем председателя правительства. Своего поста вице-премьера он лишился в мае 2018 года во время обновления состава правительства.