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27 ноября 2018, 10:51



Руководители центров тестирования ГТО Красноярского края обсудили итоги реализации комплекса в 2018 году.

Чтобы подвести предварительные итоги реализации комплекса ГТО в нашем регионе в 2018 году, в столицу края приехали 38 представителей муниципальных центров тестирования ГТО из 13 городов и 23 районов. На данный момент на сайте gto.ru зарегистрированы более 92 тысяч жителей Красноярского края, 53 тысячи из которых приступили к выполнению испытаний комплекса. С населением региона работают специалисты 63 центров тестирования, и в нашем регионе уже 20 886 человек награждены знаками отличия ГТО за свой спортивный результат. Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края Юлия Таймулина, подводя итоги работы центров тестирования ГТО, отметила, что необходимо более оперативно предоставлять населению информацию о награждении знаками отличия комплекса, обращать внимание на качество судейства на соревнованиях и тестировании, а также внимательнее работать с протоколами, чтобы в личных кабинетах участников движения ГТО всегда отображались верные результаты. Что касается новых целей, которые стоят перед регионами РФ в плане развития массового спорта, то согласно федеральному проекту «Спорт – норма жизни» к 2024 году доля населения, выполнившего нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие, должна достигнуть показателя 75%.

Просмотров:198 В краевом институте повышения квалификации работников физической культуры и спорта состоялся семинар-совещание для руководителей муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».Чтобы подвести предварительные итоги реализации комплекса ГТО в нашем регионе в 2018 году, в столицу края приехали 38 представителей муниципальных центров тестирования ГТО из 13 городов и 23 районов.На данный момент на сайте gto.ru зарегистрированы более 92 тысяч жителей Красноярского края, 53 тысячи из которых приступили к выполнению испытаний комплекса. С населением региона работают специалисты 63 центров тестирования, и в нашем регионе уже 20 886 человек награждены знаками отличия ГТО за свой спортивный результат.Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края Юлия Таймулина, подводя итоги работы центров тестирования ГТО, отметила, что необходимо более оперативно предоставлять населению информацию о награждении знаками отличия комплекса, обращать внимание на качество судейства на соревнованиях и тестировании, а также внимательнее работать с протоколами, чтобы в личных кабинетах участников движения ГТО всегда отображались верные результаты.Что касается новых целей, которые стоят перед регионами РФ в плане развития массового спорта, то согласно федеральному проекту «Спорт – норма жизни» к 2024 году доля населения, выполнившего нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие, должна достигнуть показателя 75%.