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27 ноября 2018, 11:02



43-летний норильчанин предстанет перед судом за наркотики.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Дело направленно в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:233 Мужчину задержали в сентябре возле дома на Ленинском проспекте. У него обнаружили 0,18 гр наркотика.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Дело направленно в суд.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.