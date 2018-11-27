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27 ноября 2018, 11:10



В Норильске сотрудники ГИБДД и представители Общественного совета при отделе МВД побывали в гостях у воспитанников детского сада № 8.

По словам представителя общественности Натальи Солодовник, подобные мероприятия способствуют повышению ответственности родителей и детей, учат их быть более внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Просмотров:220 В детском саду № 8 «Тундровичок» с детьми старшей группы прошло мероприятие по правилам дорожного движения «Путешествие в город безопасных дорог». На нем инспектор ДПС не только поиграл с детьми в игры «Красный, желтый, зеленый», «Дорожные знаки», но и провел блиц-опрос, загадал загадки, а также познакомил детей с сигналами регулировщика. Под бдительным руководством автоинспектора дети смогли на практике применить полученные знания. Не остались безучастны и родители. Они ответили на вопросы инспектора в игре «Разрешается-запрещается». Родителям напомнили о необходимости применения на верхней одежде световозвращающих элементов, особенно в условиях полярной ночи и плохой погоды.По словам представителя общественности Натальи Солодовник, подобные мероприятия способствуют повышению ответственности родителей и детей, учат их быть более внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.