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27 ноября 2018, 11:39



Пассажиры авиакомпании Nordstar на рейсах Москва – Норильск – Москва смогут воспользоваться новым классом обслуживания – «эконом–комфорт».

Для класса обслуживания «эконом-комфорт» предусмотрено размещение пассажиров на 3-м ряду с увеличенным пространством перед креслом. Для ощущения полного комфорта на борту предусмотрено ограничение размещения на центральное кресло в блоке кресел, таким образом у пассажиров будет больше индивидуального пространства. Во время полета пассажирам будет предоставлено горячее питание и прохладительные напитки по рационам бизнес-класса, а также дорожный набор и предметы комфорта на время рейса. Норма бесплатного провоза багажа составит 1 место до 23 кг (не более 203 см в сумме трех измерений) и ручная кладь 1 место 10 кг (не более 115 см в сумме трех измерений). Узнать подробную информацию о классе обслуживания «эконом-комфорт» можно по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.nordstar.ru.

Просмотров:338 Услуга начнет действовать с 15 декабря 2018 года и будет доступна на рейсах, выполняемых на самолетах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба авиакомпании.Для класса обслуживания «эконом-комфорт» предусмотрено размещение пассажиров на 3-м ряду с увеличенным пространством перед креслом. Для ощущения полного комфорта на борту предусмотрено ограничение размещения на центральное кресло в блоке кресел, таким образом у пассажиров будет больше индивидуального пространства. Во время полета пассажирам будет предоставлено горячее питание и прохладительные напитки по рационам бизнес-класса, а также дорожный набор и предметы комфорта на время рейса. Норма бесплатного провоза багажа составит 1 место до 23 кг (не более 203 см в сумме трех измерений) и ручная кладь 1 место 10 кг (не более 115 см в сумме трех измерений).Узнать подробную информацию о классе обслуживания «эконом-комфорт» можно по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.nordstar.ru.