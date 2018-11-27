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27 ноября 2018, 12:21



Жестяная конструкция, смонтированная на доме № 1 на ул. Красноярской в Норильске, грозит опасностью для жильцов этого дома и прохожих.

По словам представителей техотдела ООО «Нордсервис», управляющей компании, которая и обслуживает дом, работы на кровле уже завершаются, подрядчику осталось устранить недостатки. Затем труба будет демонтирована. На это потребуется от семи до 10 дней. «По плану завершиться ремонт должен был в октябре, но подрядчик обратился к нам с письмом-просьбой о продлении срока. Пока металлический рукав еще нужен, чтобы удалять снег. Но мы следим за его сохранностью в случае непогоды, и могу заверить жильцов, что уже через неделю трубу демонтируют», - отметил представитель управляющей компании Азамат Умаров.

Просмотров:266 С лета на кровле этого дома ведется ремонт, и для удобства рабочие подрядной организации протянули металлический рукав от крыши до первого этажа, по которому спускали строительный мусор, а с наступлением холодов и снег. В настоящий момент ремонт кровли продолжается, но к шуму от строительных работ, на который жалуются жильцы, добавилась и угроза разрушения рукава от ветра. Часть трубы действительно не выдержала бушевавшей на днях непогоды и оторвалась от крепежей. В итоге нижний короб демонтировали, но жильцы опасаются, что и оставшаяся часть жестяной конструкции может обрушиться. Кроме того, из-за ветра она сильно гремит.По словам представителей техотдела ООО «Нордсервис», управляющей компании, которая и обслуживает дом, работы на кровле уже завершаются, подрядчику осталось устранить недостатки. Затем труба будет демонтирована. На это потребуется от семи до 10 дней.