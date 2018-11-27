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27 ноября 2018, 12:32



Краевой портал госуслуг дополнился новым сервисом – «Штрафы ГИБДД».

Проверить данные о наличии штрафов может любой гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на краевом портале госуслуг. Чтобы найти информацию, необходимо зайти на главную страницу портала, открыть вкладку «Онлайн-сервисы», далее выбрать виджет «Штрафы ГИБДД», период, за который вы хотите уточнить информацию об оплаченных ранее и еще не оплаченных штрафах. При необходимости можно поставить отметку и выбрать только неоплаченные штрафы. Информация о штрафах отобразится в онлайн-режиме. Информацию можно уточнить как по серии/номеру удостоверения на управление транспортным средством, так и по серии/номеру свидетельства о регистрации транспортного средства. Напомним, оплатить штрафы ГИБДД можно онлайн на портале госуслуг с 50% скидкой в течение 20 дней с момента выписки штрафа госавтоинспектором.

Просмотров:203 Теперь владельцы транспортного средства могут оперативно узнавать об имеющихся в наличии штрафах ГИБДД и о тех, что были оплачены ранее.Проверить данные о наличии штрафов может любой гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на краевом портале госуслуг. Чтобы найти информацию, необходимо зайти на главную страницу портала, открыть вкладку «Онлайн-сервисы», далее выбрать виджет «Штрафы ГИБДД», период, за который вы хотите уточнить информацию об оплаченных ранее и еще не оплаченных штрафах. При необходимости можно поставить отметку и выбрать только неоплаченные штрафы. Информация о штрафах отобразится в онлайн-режиме.Информацию можно уточнить как по серии/номеру удостоверения на управление транспортным средством, так и по серии/номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.Напомним, оплатить штрафы ГИБДД можно онлайн на портале госуслуг с 50% скидкой в течение 20 дней с момента выписки штрафа госавтоинспектором.