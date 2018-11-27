Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 ноября 2018, 12:46



29 ноября в Норильске откроется Центр готового бизнеса и франчайзинга.

Реализация проекта «Центр готового бизнеса и франчайзинга в городе Норильске» началась в марте 2018 года. В состав рабочей группы по созданию и внедрению ЦГБФ вошли сотрудники Агентства развития Норильска, управления потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска, российские эксперты. Проект стал пилотным в масштабах всей страны, так как ориентирован сразу на две группы предпринимателей – тех, кто хочет работать по франшизе, и тех, кто намерен приобрести готовый бизнес, не желая выплачивать периодические роялти. На церемонии открытия ЦГБФ выступят представители руководства города, АРН и Российской ассоциации франчайзинга. Для предпринимателей в этот день пройдет семинар о том, как правильно выбрать бизнес, каков должен быть алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса, а также о формах готового бизнеса. Центр готового бизнеса и франчайзинга создан для того, чтобы предоставить предпринимателям возможность выбрать из широкого перечня готового бизнеса и франшиз подходящую им модель; увеличить число действующих бизнесменов в Норильске; увеличить поступления в бюджет территории; внедрить современные стандарты предпринимательской деятельности за счет франчайзинга и автоматизации бизнес-планирования; создать комфортную среду для проживания и туризма; обеспечить норильчан услугами, товарами и сервисами, доступными жителям мировых центров.

Просмотров:225 Он разместился в Агентстве развития Норильска. По принципу «одного окна» в Центре можно будет получить консультацию по десяткам вопросов, касающихся старта, ведения и продвижения бизнеса, правовой защиты и т. д.Реализация проекта «Центр готового бизнеса и франчайзинга в городе Норильске» началась в марте 2018 года. В состав рабочей группы по созданию и внедрению ЦГБФ вошли сотрудники Агентства развития Норильска, управления потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска, российские эксперты.Проект стал пилотным в масштабах всей страны, так как ориентирован сразу на две группы предпринимателей – тех, кто хочет работать по франшизе, и тех, кто намерен приобрести готовый бизнес, не желая выплачивать периодические роялти.На церемонии открытия ЦГБФ выступят представители руководства города, АРН и Российской ассоциации франчайзинга. Для предпринимателей в этот день пройдет семинар о том, как правильно выбрать бизнес, каков должен быть алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса, а также о формах готового бизнеса.Центр готового бизнеса и франчайзинга создан для того, чтобы предоставить предпринимателям возможность выбрать из широкого перечня готового бизнеса и франшиз подходящую им модель; увеличить число действующих бизнесменов в Норильске; увеличить поступления в бюджет территории; внедрить современные стандарты предпринимательской деятельности за счет франчайзинга и автоматизации бизнес-планирования; создать комфортную среду для проживания и туризма; обеспечить норильчан услугами, товарами и сервисами, доступными жителям мировых центров.