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27 ноября 2018, 12:59



Норильчане смогут приобретать субсидированные билеты круглогодично по 12 направлениям. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 16 ноября текущего года.

В 2018 году полеты по спецтарифам выполняют 12 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Ред Вингс», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь» (S7 Airlines, «Глобус»), «Ижавиа», «Азимут», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр» и «Северный ветер» (Nord Wind). Кроме сроков предоставления льготных билетов на авиаперевозки расширена и география полетов – в два раза. Если раньше для жителей Сибири и Дальнего Востока было утверждено 73 направления, по которым предлагались спецтарифы, то теперь их будет 152. В частности, для Норильчан предложено 12 направлений по следующим тарифам (в одну сторону): Норильск - Анапа - Норильск 6800 Норильск - Геленджик - Норильск 6800 Норильск - Екатеринбург - Норильск 3000 Норильск - Краснодар - Норильск 5500 Норильск - Минеральные Воды - Норильск 6700 Норильск - Москва - Норильск 4300 Норильск - Новосибирск - Норильск 2500 Норильск - Ростов-на-Дону - Норильск 5000 Норильск - Санкт-Петербург - Норильск 4300 Норильск - Симферополь - Норильск 6800 Норильск - Сочи - Норильск 6800 Норильск - Уфа - Норильск 3500. А вот Красноярск, так ожидаемый норильчанами, в перечень не включен. Стоит отметить, что уже в этом году льготными билетами можно будет воспользоваться вплоть о 31 декабря. С учетом расширения временных границ субсидирования полетов Росавиации на реализацию постановления будут дополнительно перечислены 300 млн рублей. Еще 100 млн рублей уже выделены распоряжением правительства Российской Федерации. Таким образом, суммарно дополнительные 400 млн рублей позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов. Напомним, по действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться: дети и молодежь до 23 лет; женщины старше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.

Просмотров:434 Новые правила предоставления субсидирования авиаперевозок, утвержденные Постановлением правительства РФ 14.11.2018 № 1372, предусматривают круглогодичные пассажирские авиаперевозки на Дальний Восток, в Арктическую зону России, в Калининград и Симферополь по льготным тарифам для отдельных групп населения. Напомним, в настоящее время полеты выполняются с 1 марта по 1 декабря.В 2018 году полеты по спецтарифам выполняют 12 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Ред Вингс», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь» (S7 Airlines, «Глобус»), «Ижавиа», «Азимут», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр» и «Северный ветер» (Nord Wind).Кроме сроков предоставления льготных билетов на авиаперевозки расширена и география полетов – в два раза. Если раньше для жителей Сибири и Дальнего Востока было утверждено 73 направления, по которым предлагались спецтарифы, то теперь их будет 152.В частности, для Норильчан предложено 12 направлений по следующим тарифам (в одну сторону):Норильск - Анапа - Норильск 6800Норильск - Геленджик - Норильск 6800Норильск - Екатеринбург - Норильск 3000Норильск - Краснодар - Норильск 5500Норильск - Минеральные Воды - Норильск 6700Норильск - Москва - Норильск 4300Норильск - Новосибирск - Норильск 2500Норильск - Ростов-на-Дону - Норильск 5000Норильск - Санкт-Петербург - Норильск 4300Норильск - Симферополь - Норильск 6800Норильск - Сочи - Норильск 6800Норильск - Уфа - Норильск 3500.А вот Красноярск, так ожидаемый норильчанами, в перечень не включен.Стоит отметить, что уже в этом году льготными билетами можно будет воспользоваться вплоть о 31 декабря.С учетом расширения временных границ субсидирования полетов Росавиации на реализацию постановления будут дополнительно перечислены 300 млн рублей. Еще 100 млн рублей уже выделены распоряжением правительства Российской Федерации. Таким образом, суммарно дополнительные 400 млн рублей позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов.Напомним, по действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться: дети и молодежь до 23 лет; женщины старше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.