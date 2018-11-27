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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 ноября 2018, 13:20

Куда уходит тепло? В Норильске управляющая компания «Жилкомсервис» проверяет качество герметизации межпанельных швов, выполненной летом, с помощью тепловизора.


ЖКС первыми из управляющих компаний города закупили тепловизор, позволяющий проводить обследования с улицы. Прибор показывает пути теплопотери дома, демонстрируя таким образом качество герметизации. В планах приобретение еще нескольких приборов, определяющих теплопотери внутри помещения. Это снимет и спорные вопросы с жильцами: если продувание происходит из-за плохо пригнанных оконных блоков - это проблема жильцов. А вот если «прохудились» сами панели, дом должен быть подвергнут капремонту, этот вопрос решает региональный оператор. Если же проблема в стыках, чаще всего ведется текущий ремонт силами УК. Этим прибором также можно проверить уровень прогрева батарей, определяя, какая секция «забита».
Как отметил Дмитрий Карасев, председатель комиссии городского Совета по городскому хозяйству, депутатам часто поступают жалобы жильцов на продуваемость помещений. Появление тепловизора расширяет возможности УК эффективнее реагировать на обращения.
«Теперь можно определять места утечки тепла, а также степень интенсивности этого процесса. А значит, и точнее определять, какие материалы потребуется закупать для ремонта и какие конкретно работы устранят потерю домом тепла. Правда, это могут быть как сами панели (чаще этим «грешат» хрущевки с газозолобетонными панелями), так и межпанельные швы, оконные блоки и другие конструкции здания. Надеюсь, и другие управляющие компании со временем начнут применять такой прибор. На мой взгляд, требуется обследовать все дома города, поскольку жилой фонд Норильска старый. А поскольку все сразу охватить ремонтом мы не можем, надо, по крайней мере, определить первостепенные задачи», - отметил Дмитрий Карасев.
По словам Ольги САРЫЧЕВОЙ, первого заместителя генерального директора ООО «ЖКС», пока УК обследует квартиры по жалобам жильцов, направляя им теплограммы, в которых цветом отмечены места утечки тепла и уровень продувания того или иного места в квартире.
«Мы изменили алгоритм взаимодействия с подрядчиками, занимающимися герметизацией швов. Если в прошлые периоды мы принимали работы, опираясь только на визуальный осмотр, то теперь с наступлением холода мы проходим по всем отработанным летом адресам, оценивая качество выполненных работ. И если раньше после повторных обращений жителей мы принуждали подрядчика переделывать работу, то теперь просто не будем подписывать акт приемки работ до контроля тепловизором. Если герметизация окажется некачественной, будет проведен новый конкурс, выбран подрядчик, и работу переделают», - пояснила она.
Сегодня ведется прием заявок от жильцов на герметизацию межпанельных швов на 2019 год, программа должна быть сформирована до 1 января. Все, кто не успеет, попадут в заявку только на 2020 год, так что специалисты рекомендуют поторопиться. Однако уже сегодня, отмечают в ЖКС, обращений по этому поводу, по сравнению с прошлым годом, стало значительно больше – на замену 6,4 тысячи погонных метров швов против 5,5 тысячи летом-2018. Качество предстоящей летом работы также проверят с помощью тепловизора уже будущей зимой.

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