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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 ноября 2018, 13:25

Семейные посиделки, приуроченные к Дню матери, прошли в Норильском детском саду № 99 «Топ-топ».


Необычность мероприятия в том, что родителям предоставили возможность не просто привести-увести ребенка или посмотреть, как он выступает на празднике, а самим стать участниками активной детсадовской жизни и научиться чему-то новому.
17 мам и пап смогли посетить мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Обучала родителей этому мастерству воспитатель Валентина Петрова - куратор фольклорного направления в саду.
Дело в том, что в этом дошкольном учреждении разработана авторская программа приобщения детей и родителей к истокам русской народной культуры. Детсад выиграл грант в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и уже несколько лет активно занимается просветительской работой и развивает народное творчество.
Благодаря гранту сотрудники сада смогли закупить народные костюмы и инструменты для проведения занятий и праздничных концертов, материалы, необходимые для различных поделок в русском народном стиле, сотрудники прошли обучение. Сотрудничает детсад с фольклорным отделением Норильского колледжа искусств. В ближайших планах - святочные вечерки.

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