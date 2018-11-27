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27 ноября 2018, 13:29



В Норильске появился «Интерактивный бюджет для граждан».

Перейдя по ссылке Все предложения пользователей анализируются администрацией города Норильска и принимаются во внимание при подготовке бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Просмотров:224 Новый информационный сервис для населения размещен в специально созданном разделе «Интерактивный бюджет для граждан» на официальном сайте города, сообщает пресс-служба администрации Норильска.Перейдя по ссылке http://norilsk.interactive-budget.ru/ , граждане могут найти доступную информацию о том, откуда берутся и на что расходуются средства городского бюджета. Здесь справочная информация о расходах, доходах и дефиците местного бюджета разъясняет сложные вопросы простым языком, финансовые показатели сопровождаются перечнем объектов расходования средств, интерактивные элементы позволяют пользователю предложить свой вариант бюджета: изменить объемы расходов по тем или иным направлениям, выбрать способы увеличения доходов, узнать о последствиях внесения своих поправок в бюджет, предложить собственные инициативы по расходованию средств на конкретные социально значимые объекты города.Все предложения пользователей анализируются администрацией города Норильска и принимаются во внимание при подготовке бюджета на очередной финансовый год и плановый период.