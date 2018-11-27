Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 ноября 2018, 13:37



Прогноз – «Стабильный». Международное агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне «BB».

В заключении агентства отмечается, что регион будет поддерживать низкий уровень долга и придерживаться взвешенного подхода к управлению ликвидностью. «Меры краевого правительства по консолидации бюджета позволят региону поддерживать показатели госдолга на уровне не выше 60% собственных доходов бюджета до конца 2020 года», – отмечают в S&P. Эксперты оценивают долгосрочные перспективы экономики края как более благоприятные, чем у других субъектов РФ. Богатые природные ресурсы и ряд крупных промышленных проектов в крае будут способствовать росту экономики в ближайшие несколько лет. Комментируя выводы агентства, заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что подтверждение кредитного рейтинга Красноярского края международным агентством Standard & Poor’s отражает устойчивое состояние экономики и эффективность бюджетной политики региона. «Мы продолжим принимать меры по росту доходов и повышению эффективности расходов. Также сохраняем задачу по выходу на бездефицитный бюджет в среднесрочной перспективе», – подчеркнул Владимир Бахарь. В текущем году все рейтинговые действия агентств были направлены на подтверждение действующих рейтингов Красноярского края и улучшение прогнозов по ним, отмечается в сообщении.

Просмотров:214 По мнению экспертов агентства, в красноярском крае ожидается устойчивый рост доходов на уровне выше среднероссийских показателей. Налоговые поступления в регионе увеличатся за счет возросших объемов производства и запуска новых мощностей, сообщается на официальном портале Красноярского края.В заключении агентства отмечается, что регион будет поддерживать низкий уровень долга и придерживаться взвешенного подхода к управлению ликвидностью.Эксперты оценивают долгосрочные перспективы экономики края как более благоприятные, чем у других субъектов РФ. Богатые природные ресурсы и ряд крупных промышленных проектов в крае будут способствовать росту экономики в ближайшие несколько лет.Комментируя выводы агентства, заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что подтверждение кредитного рейтинга Красноярского края международным агентством Standard & Poor’s отражает устойчивое состояние экономики и эффективность бюджетной политики региона.В текущем году все рейтинговые действия агентств были направлены на подтверждение действующих рейтингов Красноярского края и улучшение прогнозов по ним, отмечается в сообщении.