Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 ноября 2018, 14:15



В Норильске в поддержку Ивана Клочкова, лишившегося части ноги из-за ДТП у кинотеатра «Родина», в Заполярном театре драмы пройдут два благотворительных спектакля: «Утопия» - 11 декабря в 19.00 и «Братья Ч» - 18 декабря в 19.00.

Напомним, 11 ноября на тротуар, где стояли Иван и актрисы Заполярного театра драмы Дарья Дороготовцева, Инесса Талашкевич и Елена Донова, на большой скорости вылетел автомобиль. Иван попытался оттолкнуть девушек подальше и принял удар на себя. К тому же осколки разлетевшегося бампера вонзились парню в ногу. Четырехчасовая операция, проведенная хирургами-травматологами Норильской городской больницы, к положительному результату не привела. И докторам пришлось прибегнуть к крайней мере - ампутации. Решение о проведении благотворительных спектаклей приняла труппа. Директор театра Светлана Гергарт инициативу поддержала. Вот что журналистам «Заполярной правды» сказали актеры, занятые в спектаклях. Денис Ганин и Юлия Новикова («Братья Ч»): «Это обычная практика, когда актеры, используя свое мастерство, кому-то помогают. Спасибо норильчанам, которые всегда живо откликаются на то, что мы предлагаем - будь то благотворительный спектакль или премьерный показ». Николай Каверин («Утопия» и «Братья Ч»): «Играя в этих незапланированных спектаклях, мы попытаемся собрать деньги для супруга нашей коллеги - актрисы Дарьи Дороготовцевой. Но хочу подчеркнуть, что нам все равно, ради кого безвозмездно участвовать в подобных мероприятиях. Любая благотворительность - это доброе дело. И очень приятно, когда удается его совершить. И все равно при этом, знаешь ли ты лично человека, которому поможешь, или нет». Жена Ивана Дарья также занята и в «Братьях Ч», и в «Утопии». Актриса благодарит руководство театра, коллег, друзей и всех неравнодушных норильчан за помощь и поддержку: «Спасибо, что вы есть! Благодаря вам мы не перестаем верить в людей, добро, справедливость и надеяться на лучшее». Также в благотворительных спектаклях участвуют: «Братья Ч» - Роман Лесик, Александр Глушков; «Утопия» - Галина Савина, Денис Чайников, Александр Носырев, Евгений Нестеров, Иван Розинкин.

Просмотров:275 Деньги, вырученные от продажи билетов (их можно приобрести в кассе театра), пойдут в счет оплаты дорогостоящего протеза, в котором Иван нуждается, став инвалидом. Только высокотехнологичный протез сможет вернуть молодого человека к активной и насыщенной жизни, которую он вел до трагедии.Напомним, 11 ноября на тротуар, где стояли Иван и актрисы Заполярного театра драмы Дарья Дороготовцева, Инесса Талашкевич и Елена Донова, на большой скорости вылетел автомобиль. Иван попытался оттолкнуть девушек подальше и принял удар на себя. К тому же осколки разлетевшегося бампера вонзились парню в ногу. Четырехчасовая операция, проведенная хирургами-травматологами Норильской городской больницы, к положительному результату не привела. И докторам пришлось прибегнуть к крайней мере - ампутации.Решение о проведении благотворительных спектаклей приняла труппа. Директор театра Светлана Гергарт инициативу поддержала.Вот что журналистам «Заполярной правды» сказали актеры, занятые в спектаклях.Денис Ганин и Юлия Новикова («Братья Ч»):«Это обычная практика, когда актеры, используя свое мастерство, кому-то помогают. Спасибо норильчанам, которые всегда живо откликаются на то, что мы предлагаем - будь то благотворительный спектакль или премьерный показ».Николай Каверин («Утопия» и «Братья Ч»):«Играя в этих незапланированных спектаклях, мы попытаемся собрать деньги для супруга нашей коллеги - актрисы Дарьи Дороготовцевой. Но хочу подчеркнуть, что нам все равно, ради кого безвозмездно участвовать в подобных мероприятиях. Любая благотворительность - это доброе дело. И очень приятно, когда удается его совершить. И все равно при этом, знаешь ли ты лично человека, которому поможешь, или нет».Жена Ивана Дарья также занята и в «Братьях Ч», и в «Утопии». Актриса благодарит руководство театра, коллег, друзей и всех неравнодушных норильчан за помощь и поддержку:«Спасибо, что вы есть! Благодаря вам мы не перестаем верить в людей, добро, справедливость и надеяться на лучшее».Также в благотворительных спектаклях участвуют:«Братья Ч» - Роман Лесик, Александр Глушков;«Утопия» - Галина Савина, Денис Чайников, Александр Носырев, Евгений Нестеров, Иван Розинкин.