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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:27 Первый корпус дома № 3 на улице Дзержинского в Норильске признан аварийным
16:49 Приятного поста! Завтра, 28 ноября, у православных начнется Рождественский пост, который продлится до 6 января.
16:46 Воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков в составе сборной России стал победителем матчевой встречи Россия-Польша, проходившей в польском городе Кельц.
16:15 Библиотека семейного чтения приглашает юных норильчан принять участие в конкурсе поделок «Новогодняя игрушка».
15:59 Красноярские ученые помогут сделать сибирские реки чище.
15:22 Названы имена школьников Норильска и Дудинки, которые в этом году побывают на Кремлёвской ёлке.
14:15 В Норильске в поддержку Ивана Клочкова, лишившегося части ноги из-за ДТП у кинотеатра «Родина», в Заполярном театре драмы пройдут два благотворительных спектакля: «Утопия» - 11 декабря в 19.00 и «Братья Ч» - 18 декабря в 19.00.
13:37 Прогноз – «Стабильный». Международное агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне «BB».
13:29 В Норильске появился «Интерактивный бюджет для граждан».
13:25 Семейные посиделки, приуроченные к Дню матери, прошли в Норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
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