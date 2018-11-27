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27 ноября 2018, 15:22



Названы имена школьников Норильска и Дудинки, которые в этом году побывают на Кремлёвской ёлке.

Список ребят был утвержден в министерстве образования края на заседании специальной рабочей группы. В состав делегации включены учащиеся в возрасте от 10 до 13 лет. В их число входят отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети, дети сотрудников, служивших в горячих точках. От Норильска на главной ёлке страны побывают пять подростков: Екатерина Гайдаш из гимназии № 1, Ирина Козлова из гимназии № 4, Николай Михайлов из школы № 43, Маргарита Фарафонова из школы № 20 и Никита Ясаков из лицея № 3. Вместе с ними на праздник отправятся и дудинские школьницы – Лилия Кошкарева и Валерия Шмыгля. Дети, которые поедут на Кремлевскую елку из районов и городов края, встречаются в Красноярске, в краевом Дворце пионеров и школьников 24 декабря. Перед авиаперелетом все они пройдут медосмотр, после прибытия в столицу отдохнут от дороги и примут участие в конкурсах, которые проведут для них волонтеры. Домой школьники вернутся незадолго до Нового года – 28 декабря. Сопровождать школьников из нашего края будут педагоги, врач-педиатр и три представителя силовых структур. Для детей эта поездка бесплатная: средства на трансферт и перелет в размере более 2,4 млн рублей выделены из краевого бюджета, а проживание оплачивается за счет федеральных средств.

Просмотров:238 Общероссийская новогодняя ёлка состоится 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце. От Красноярского края на мероприятие в этом году поедут 90 детей.Список ребят был утвержден в министерстве образования края на заседании специальной рабочей группы.В состав делегации включены учащиеся в возрасте от 10 до 13 лет. В их число входят отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети, дети сотрудников, служивших в горячих точках. От Норильска на главной ёлке страны побывают пять подростков: Екатерина Гайдаш из гимназии № 1, Ирина Козлова из гимназии № 4, Николай Михайлов из школы № 43, Маргарита Фарафонова из школы № 20 и Никита Ясаков из лицея № 3. Вместе с ними на праздник отправятся и дудинские школьницы – Лилия Кошкарева и Валерия Шмыгля.Дети, которые поедут на Кремлевскую елку из районов и городов края, встречаются в Красноярске, в краевом Дворце пионеров и школьников 24 декабря. Перед авиаперелетом все они пройдут медосмотр, после прибытия в столицу отдохнут от дороги и примут участие в конкурсах, которые проведут для них волонтеры. Домой школьники вернутся незадолго до Нового года – 28 декабря.Сопровождать школьников из нашего края будут педагоги, врач-педиатр и три представителя силовых структур.Для детей эта поездка бесплатная: средства на трансферт и перелет в размере более 2,4 млн рублей выделены из краевого бюджета, а проживание оплачивается за счет федеральных средств.