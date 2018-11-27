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27 ноября 2018, 15:59



Красноярские ученые помогут сделать сибирские реки чище.

В результате хозяйственной деятельности человека поверхностные воды Красноярского края страдают от повышенного содержания фенолов, нефтепродуктов, соединений металлов (железо, медь, марганец, реже кобальт, никель). Превышение допустимой концентрации этих веществ на 40–80% регулярно наблюдается в реках Енисей, Чулым, Ангара, Кан, а также в Подкаменной и Нижней Тунгуске. За основу нового адсорбента взяли сырье, полученное из сибирской лиственницы Lárix sibírica. «Химическая модификация природной матрицы позволяет получить водорастворимый материал для создания полиэлектролитного комплекса — «очистителя» загрязняющих веществ, помогающего, к тому же, утилизировать продукты деревообрабатывающей промышленности. Помимо растительного сырья в состав биосорбента войдет компонент животного происхождения — хитозан», — рассказала руководитель проекта, профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Евгения Слюсарева. Новый материал может использоваться в качестве фильтра для очистки сточных вод и рекомендоваться крупным промышленным предприятиям Красноярского края, сообщает пресс-служба СФУ.

Просмотров:197 Уменьшить уровень загрязнения крупных российских рек отравляющими веществами красноярским ученым поможет эффективный адсорбент, созданный на основе структурированного биоматериала из сырья растительного и животного происхождения, сообщает НИА-Красноярск.В результате хозяйственной деятельности человека поверхностные воды Красноярского края страдают от повышенного содержания фенолов, нефтепродуктов, соединений металлов (железо, медь, марганец, реже кобальт, никель). Превышение допустимой концентрации этих веществ на 40–80% регулярно наблюдается в реках Енисей, Чулым, Ангара, Кан, а также в Подкаменной и Нижней Тунгуске.За основу нового адсорбента взяли сырье, полученное из сибирской лиственницы Lárix sibírica.«Химическая модификация природной матрицы позволяет получить водорастворимый материал для создания полиэлектролитного комплекса — «очистителя» загрязняющих веществ, помогающего, к тому же, утилизировать продукты деревообрабатывающей промышленности. Помимо растительного сырья в состав биосорбента войдет компонент животного происхождения — хитозан», — рассказала руководитель проекта, профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Евгения Слюсарева.Новый материал может использоваться в качестве фильтра для очистки сточных вод и рекомендоваться крупным промышленным предприятиям Красноярского края, сообщает пресс-служба СФУ.