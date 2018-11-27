Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 ноября 2018, 16:15



Библиотека семейного чтения приглашает юных норильчан принять участие в конкурсе поделок «Новогодняя игрушка».

- «Елочная игрушка» (украшения для елки), - «Новогодний подарок» (сувениры и подарки), - «Елочка-красавица» (оригинальные новогодние ёлки), - «Сказки на ёлке, или Литературный наряд для новогодней ёлки» (игрушки по мотивам литературных или сказочных произведений). Работы принимаются до 16 декабря в библиотеке семейного чтения на Котульского, 15. Итоги конкурса будут подведены 23 декабря. Победителей и призеров определят в трех возрастных категориях. Все будут награждены грамотами и сувенирами. Конкурс «Новогодняя игрушка» проходит в рамках марафона добрых дел «Спешите делать добро», который завершиться благотворительной ярмаркой 23 декабря. Средства, собранные от продажи поделок, будут переданы в благотворительный фонд «Территория добра» на лечение ребенка.

Просмотров:236 Библиотека № 3 приглашает ребят в возрасте от 5 до 16 лет принять участие в городском конкурсе поделок «Новогодняя игрушка». Участникам предлагается представить свои творческие работы в одной из четырех номинаций:- «Елочная игрушка» (украшения для елки),- «Новогодний подарок» (сувениры и подарки),- «Елочка-красавица» (оригинальные новогодние ёлки),- «Сказки на ёлке, или Литературный наряд для новогодней ёлки» (игрушки по мотивам литературных или сказочных произведений).Работы принимаются до 16 декабря в библиотеке семейного чтения на Котульского, 15. Итоги конкурса будут подведены 23 декабря. Победителей и призеров определят в трех возрастных категориях. Все будут награждены грамотами и сувенирами.Конкурс «Новогодняя игрушка» проходит в рамках марафона добрых дел «Спешите делать добро», который завершиться благотворительной ярмаркой 23 декабря. Средства, собранные от продажи поделок, будут переданы в благотворительный фонд «Территория добра» на лечение ребенка.