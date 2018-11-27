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27 ноября 2018, 16:46



Воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков в составе сборной России стал победителем матчевой встречи Россия-Польша, проходившей в польском городе Кельц.

Андрею Косенкову (на фото слева), воспитаннику тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника, в декабре предстоит участие в чемпионате России, который станет отбором на первенство Европы 2019 года. Особенно приятно отметить, что Андрей - кандидат на участие в Олимпийских играх - 2020 в Японии.

Просмотров:183 Подобные встречи время от времени практикуются сборными разных стран как возможность проверить спортсменов перед предстоящими международными соревнованиями. В этот раз в составе команд были именно те боксеры, кто примет участие в грядущем первенстве континента. В прошлом уже были встречи с кубинцами, шотландцами и представителями других сборных мира. В этот раз соперниками россиян стали поляки.Андрею Косенкову (на фото слева), воспитаннику тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника, в декабре предстоит участие в чемпионате России, который станет отбором на первенство Европы 2019 года. Особенно приятно отметить, что Андрей - кандидат на участие в Олимпийских играх - 2020 в Японии.