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27 ноября 2018, 16:49



Приятного поста! Завтра, 28 ноября, у православных начнется Рождественский пост, который продлится до 6 января.

Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий и Успенский посты. По правилам православной церкви вкушать пищу с растительным маслом разрешается во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Но строго запрещается употреблять скоромные продукты - мясные, молочные и яйца. В среду и пятницу - сухоядение, когда пища готовится без масла, также в эти дни запрещается вино. Рыба во время Рождественского поста разрешена по субботам и воскресеньям, а также в дни великих и храмовых праздников и в дни памяти великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Пост послабляется для беременных женщин, больных и детей. За благословением и советом надо обратиться в храме к священнику. Важно помнить, что любой пост - это не диета, а особое время для усиления домашней молитвы, более частых посещений богослужений в храме, участие в церковных таинствах исповеди и причастия, в делах милосердия.

Просмотров:193 Этот пост еще называют Филиппов пост, ведь начинается он на следующий день после празднования памяти святого апостола Филиппа - 27 ноября, когда на вечерней службе православные заговляются, берут благословение на проведение поста. Рождественский пост, один из четырех многодневных постов, готовит верующих к великому празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января. Первое упоминание об этом древнем посте имеется в трудах святого IV века Амвросия Медиодаланского.Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий и Успенский посты. По правилам православной церкви вкушать пищу с растительным маслом разрешается во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Но строго запрещается употреблять скоромные продукты - мясные, молочные и яйца. В среду и пятницу - сухоядение, когда пища готовится без масла, также в эти дни запрещается вино. Рыба во время Рождественского поста разрешена по субботам и воскресеньям, а также в дни великих и храмовых праздников и в дни памяти великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг.Пост послабляется для беременных женщин, больных и детей. За благословением и советом надо обратиться в храме к священнику. Важно помнить, что любой пост - это не диета, а особое время для усиления домашней молитвы, более частых посещений богослужений в храме, участие в церковных таинствах исповеди и причастия, в делах милосердия.