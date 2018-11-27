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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 ноября 2018, 17:27

Первый корпус дома № 3 на улице Дзержинского в Норильске признан аварийным


Жилая хрущевка на Дзержинского, 3, к.1, на особом контроле находится давно - еще с конца 1990-х годов. Серьезные деформации были отмечены в 2014 году, а два года назад из-за трещины на фасаде были выведены из эксплуатации и расселены четыре квартиры подъезда № 3. В нынешнем октябре на основании отчета мерзлотнной организации межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу.
Все четыре корпуса дома № 3 на улице Дзержинского, образующие один двор, были построены в 1961 году. На первом этаже первого корпуса размещался гастроном № 4. В 1986 году в рамках точечной застройки в этом дворе построили одноподъездную девятиэтажку - ул.Дзержинского, 3А. Для ее канализации проложили непроходной коллектор, который частично прошел под корпусом № 1. Как говорят специалисты, именно это инженерное решение и предопределило дальнейшую печальную судьбу соседних хрущевок. В 1997-98 годах были снесены два корпуса из четырех - № 2 и № 3. Сейчас на их месте построен магазин «AV-проспект».
Сейчас по договору с управляющей компанией аварийный дом находится на контроле у ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр». Как рассказала начальник техотдела центра Северина Луганская, грунты в этом районе города сложные - песок и супесь. Ситуацию осложнил и образовавшийся надмерзлотный талик техногенного характера.
Чтобы отслеживать ситуацию два года назад поддомом пробурили специальные скважины для замеров температуры грунтов. Три из четырех скважин фиксируют положительные температуры, что губительно для вмороженных свай здания и его фундамента. С начала 2018 года было отмечено увеличение деформаций, появились новые множественные трещины, особенно в центре дома, по перегородкам. В итоге здание было признано аварийным, и вероятнее всего, общее собрание собственников дома примет решение о досрочном изъятии земельного участка в пользу городской администрации. Тогда дом будет полностью расселен, а владельцам предложат либо другие квартиры, либо денежные компенсации за изымаемое жилье.
Сейчас в Большом Норильске кроме этого еще четыре дома подлежат расселению. Аварийными они были признаны ране. Это одна гостинка в Норильске - ул. Лауреатов, 31, и три в Кайеркане - ул. Надеждинская, 18, ул. Шахтерская, 5 и 18.
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