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28 ноября 2018, 10:41



Двойное убийство. Тело норильчанина, убившего молодую женщину, нашли расчлененным.

Через несколько дней оперативники задержали двух приятелей, которые в одном из павильонов рассчитались за продукты банковской картой разыскиваемого. Изначально они заявляли о своей непричастности к произошедшему, но под тяжестью предъявленных улик сознались в убийстве и показали комнату в общежитии, в которой на балконе в 11 пакетах обнаружено расчлененное тело разыскиваемого. Приятели пояснили, что потерпевший пришел к ним в общежитие и начал просить их помочь спрятать тело женщины, при этом обещал щедрое вознаграждение. Мужчины решили получить от него деньги, при этом избили и связали якобы для того, чтобы он протрезвел, а через несколько часов обнаружили, что он скончался. Они расчленили тело и спрятали на балконе, потратили все деньги с банковской карты погибшего, сняли с него браслет и цепочку с крестом и даже вытащили у него металлические коронки, говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, подозреваемые по решению суда арестованы, расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:372 16 ноября 2018 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в ванной комнате одной из квартир многоквартирного жилого дома в селе Шушенском тела 32-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В розыск был объявлен 40-летний житель Норильска, который накануне распивал с погибшей спиртные напитки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.Через несколько дней оперативники задержали двух приятелей, которые в одном из павильонов рассчитались за продукты банковской картой разыскиваемого. Изначально они заявляли о своей непричастности к произошедшему, но под тяжестью предъявленных улик сознались в убийстве и показали комнату в общежитии, в которой на балконе в 11 пакетах обнаружено расчлененное тело разыскиваемого. Приятели пояснили, что потерпевший пришел к ним в общежитие и начал просить их помочь спрятать тело женщины, при этом обещал щедрое вознаграждение. Мужчины решили получить от него деньги, при этом избили и связали якобы для того, чтобы он протрезвел, а через несколько часов обнаружили, что он скончался. Они расчленили тело и спрятали на балконе, потратили все деньги с банковской карты погибшего, сняли с него браслет и цепочку с крестом и даже вытащили у него металлические коронки, говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, подозреваемые по решению суда арестованы, расследование уголовного дела продолжается.