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28 ноября 2018, 10:59



В аэропорту Красноярск задержано 236 кг охотничьих трофеев, ввезенных из Норильска.

На момент ветеринарно-санитарного осмотра у владельца на груз отсутствовали разрешение на продукцию охоты и ветеринарный сопроводительный документ, в связи с чем в соответствии с требованиями действующего законодательства охотничьи трофеи были изъяты из оборота и помещены на изолированное хранение на коммерческом складе аэропорта, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. После того как необходимые документы, подтверждающие законность происхождения продуктов промысла и их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, были предъявлены, трофеи вернули владельцу.

Просмотров:297 В аэропорту Красноярска инспектор ветнадзора задержал четыре головы, конечности и шкуры овцебыков общим весом 236 кг. Как было установлено, груз был доставлен из Норильска для таксидермической обработки.На момент ветеринарно-санитарного осмотра у владельца на груз отсутствовали разрешение на продукцию охоты и ветеринарный сопроводительный документ, в связи с чем в соответствии с требованиями действующего законодательства охотничьи трофеи были изъяты из оборота и помещены на изолированное хранение на коммерческом складе аэропорта, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.После того как необходимые документы, подтверждающие законность происхождения продуктов промысла и их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, были предъявлены, трофеи вернули владельцу.