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28 ноября 2018, 12:10



Минэнерго России прогнозирует развитие Арктики из-за продвижения проекта Севморпути.

Продвижение проекта Северного морского пути (СМП) в будущем приведет к взрывному развитию Арктической зоны и открытию нового пути мировой торговли. Это станет возможно благодаря увеличению производства сжиженного природного газа, которое при благоприятном исходе может достигнуть 100 млн тонн в год, а также за счет формирования отрасли шельфовой добычи, считает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. «Развитие СМП станет фактически революцией для мировой торговли. Мы откроем новый торговый путь, что приведет к взрывному развитию всей Арктики. Это большой задел для отечественных верфей, потенциальное снижение транспортных издержек для всех арктических проектов. Поэтому одна из наших основных задач - это показать, что мы можем в течение разумного срока дать ресурс любому потребителю, который придет вслед за конкурентной ценой», - подчеркнул он. Сорокин добавил, что сейчас в Арктической зоне идет формирование отрасли промышленности, которая «задействует огромное количество подрядчиков и привлечет уникальный человеческий капитал».

Просмотров:220 Развитие Северного морского пути потенциально снизит транспортные издержки для всех арктических проектов, приводит ТАСС слова заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.Продвижение проекта Северного морского пути (СМП) в будущем приведет к взрывному развитию Арктической зоны и открытию нового пути мировой торговли. Это станет возможно благодаря увеличению производства сжиженного природного газа, которое при благоприятном исходе может достигнуть 100 млн тонн в год, а также за счет формирования отрасли шельфовой добычи, считает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.«Развитие СМП станет фактически революцией для мировой торговли. Мы откроем новый торговый путь, что приведет к взрывному развитию всей Арктики. Это большой задел для отечественных верфей, потенциальное снижение транспортных издержек для всех арктических проектов. Поэтому одна из наших основных задач - это показать, что мы можем в течение разумного срока дать ресурс любому потребителю, который придет вслед за конкурентной ценой», - подчеркнул он.Сорокин добавил, что сейчас в Арктической зоне идет формирование отрасли промышленности, которая «задействует огромное количество подрядчиков и привлечет уникальный человеческий капитал».