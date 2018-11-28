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28 ноября 2018, 13:51



В Норильске наблюдается небольшое снижение количества вновь выявленных ВИЧ-инфицированных, но медики считают, что ситуация по-прежнему остается неутешительной.

В период с 1995 года по настоящее время в Норильске зарегистрирован 5991 случай заражения ВИЧ-инфекцией. В 2018 году в диспансерном отделении зафиксировано 232 новых случая, это на 4,5 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда на учет в диспансерном отделении было поставлено 243 норильчанина. По словам Ирины Мухратовой, заведующей диспансерным отделением ВИЧ/СПИДа, основными путями заражения ВИЧ остаются половой путь передачи инфекции и внутривенное употребление наркотиков. Также на территории зарегистрировано два случая вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, то есть от матери к ребенку через грудное молоко либо в процессе родов. Количество инфицированных беременных женщин в течение последних двух лет остается неизменным, по 70 случаев в 2018 и 2017 годах. Сейчас женщины стали более ответственно относиться к беременности, и если статус подтверждается, то, как правило, они принимают профилактическую терапию. Но есть и те, кто отказывается от терапии как во время беременности, так и в родах, а порой и принимают решение кормить ребенка грудью. В 2018 году зафиксировано 172 случая заражения половым путем и 59 наркотическим. В 2017-м таких случаев было 154 и 88 соответственно. Причем передача ВИЧ-инфекции половым путем имеет явный рост и приходится на наиболее активную и работоспособную часть населения. Так, в 2018 году на учет поставлено 186 человек в возрасте от 30 до 45 лет (в 2017 году – 168). « Мы наблюдаем и другую тенденцию. – говорит Ирина Мухратова. – ВИЧ-инфекция стала «стареть». Год от года увеличивается количество заразившихся в возрастной группе от 50 лет. В 2018 году число таких горожан достигло 22 человек, в 2017-м их было девять». Сдержать распространение вируса иммунодефицита в Большом Норильске помогает профилактика ВИЧ, своевременное обследование и знание своего ВИЧ-статуса. В настоящее время тестирование можно пройти в любом из районов: в Талнахе - в поликлинике на улице Маслова, д. 7, каб. 132. В будни: по четным числам с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00; по нечетным - с 12 до 13 часов; в Кайеркане - в поликлинике на улице Надеждинской, д. 15, каб. 410. В будни: по четным числам с 14.00 до 17.00, по нечетным - с 11 до 14 часов; в Центральном районе - в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа по адресу: ул. Талнахская, д. 32, 2-й этаж, в будние дни с 9 до 18 часов. Также тестирование на ВИЧ можно пройти и в ходе различных акций. Ближайшая, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом (World AIDS Day), который ежегодно отмечается 1 декабря, пройдет 1, 2, 8 и 9 декабря в атриуме СРК «Арена». Жители Норильска смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мобильная лаборатория будет работать с 15 до 21 часа. За 10 минут любой желающий сможет анонимно и конфиденциально пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Мероприятие организовано при поддержке администрации города Норильска, территориального отдела здравоохранения Красноярского края в городе Норильске, отдела молодежной политики администрации города Норильска в сотрудничестве с благотворительным фондом «69-я параллель» и фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия). Акция проводится совместно с докторами из диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа и волонтерами-медиками из Норильского медицинского техникума.

Просмотров:194 ВИЧ-инфекцией заражается активная и наиболее работоспособная часть населения Большого Норильска. Остановить эпидемию может профилактика и своевременная диагностика, считают медики.В период с 1995 года по настоящее время в Норильске зарегистрирован 5991 случай заражения ВИЧ-инфекцией. В 2018 году в диспансерном отделении зафиксировано 232 новых случая, это на 4,5 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда на учет в диспансерном отделении было поставлено 243 норильчанина.По словам Ирины Мухратовой, заведующей диспансерным отделением ВИЧ/СПИДа, основными путями заражения ВИЧ остаются половой путь передачи инфекции и внутривенное употребление наркотиков. Также на территории зарегистрировано два случая вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, то есть от матери к ребенку через грудное молоко либо в процессе родов. Количество инфицированных беременных женщин в течение последних двух лет остается неизменным, по 70 случаев в 2018 и 2017 годах. Сейчас женщины стали более ответственно относиться к беременности, и если статус подтверждается, то, как правило, они принимают профилактическую терапию. Но есть и те, кто отказывается от терапии как во время беременности, так и в родах, а порой и принимают решение кормить ребенка грудью.В 2018 году зафиксировано 172 случая заражения половым путем и 59 наркотическим. В 2017-м таких случаев было 154 и 88 соответственно. Причем передача ВИЧ-инфекции половым путем имеет явный рост и приходится на наиболее активную и работоспособную часть населения. Так, в 2018 году на учет поставлено 186 человек в возрасте от 30 до 45 лет (в 2017 году – 168).Сдержать распространение вируса иммунодефицита в Большом Норильске помогает профилактика ВИЧ, своевременное обследование и знание своего ВИЧ-статуса. В настоящее время тестирование можно пройти в любом из районов:в Талнахе - в поликлинике на улице Маслова, д. 7, каб. 132. В будни: по четным числам с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00; по нечетным - с 12 до 13 часов;в Кайеркане - в поликлинике на улице Надеждинской, д. 15, каб. 410. В будни: по четным числам с 14.00 до 17.00, по нечетным - с 11 до 14 часов;в Центральном районе - в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа по адресу: ул. Талнахская, д. 32, 2-й этаж, в будние дни с 9 до 18 часов.Также тестирование на ВИЧ можно пройти и в ходе различных акций. Ближайшая, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом (World AIDS Day), который ежегодно отмечается 1 декабря, пройдет 1, 2, 8 и 9 декабря в атриуме СРК «Арена». Жители Норильска смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мобильная лаборатория будет работать с 15 до 21 часа. За 10 минут любой желающий сможет анонимно и конфиденциально пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус.Мероприятие организовано при поддержке администрации города Норильска, территориального отдела здравоохранения Красноярского края в городе Норильске, отдела молодежной политики администрации города Норильска в сотрудничестве с благотворительным фондом «69-я параллель» и фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия). Акция проводится совместно с докторами из диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа и волонтерами-медиками из Норильского медицинского техникума.