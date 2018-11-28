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28 ноября 2018, 14:52



В Норильске управляющая компания «ЖКС» расширила возможности для собственников жилья по передаче показаний счетчиков воды и электричества.

«Не все успевают, не всем удобно. И мы решили расширить возможности приема показаний, предоставив больше дистанционных возможностей», - пояснила Ольга Сарычева. Теперь кроме традиционных способов - по телефону (46-55-43, 46-19-45, 46-62-21, 46-12-04), а также лично в пунктах обслуживания населения на ул. Талнахской, 5, и ул. Московской, 19, добавилось мобильное приложение (работает только с сотовых телефонов) по адресу: m.jks24.ru, а также с полноразмерного сайта jks24.ru, где есть кнопка «Передать показания». Сайт предполагает две формы передачи показаний – анонимную (потребуется лишь оставить свой номер телефона для обратной связи), а также с прохождением процедуры регистрации. По мнению Ольги Сарычевой, второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет жильцам видеть свои предыдущие показания. Еще один способ – в личном кабинете сайта МУП «РКЦ», но для этого придется посетить РКЦ и по заявлению получить собственные коды. «Все это очень удобно – в свободную минуту подходите к счетчикам на кухне или в ванной, и тут же на сайте вбивайте их показания. Там же можно оставить показания электросчетчика. Но обращаю внимание на то, что при передаче показаний через интернет они должны быть пятизначными (до запятой). То есть если ваш счетчик еще не наработал такой объем, то впереди дописываете нули. Например, 00002,53 м3. Способы передачи показаний указаны в уведомлениях, размещенных на досках объявлений в подъездах. Такой же текст время от времени мы размещаем и на оборотной стороне платежных квитанций. Напомню, что в случае непредоставления показаний приборов учета расчет будет вестись исходя из среднемесячного потребления коммунальной услуги», - заключила она.

Просмотров:201 Сроки передачи данных не поменялись – с 1-го по 19-е число каждого месяца, а вот способы расширились значительно. По словам Ольги Сарычевой, первого заместителя гендиректора ООО «ЖКС», сегодня на территории УК зарегистрировано 60 тысяч приборов учета. Это объясняет наплыв звонков в дни подачи показаний.Теперь кроме традиционных способов - по телефону (46-55-43, 46-19-45, 46-62-21, 46-12-04), а также лично в пунктах обслуживания населения на ул. Талнахской, 5, и ул. Московской, 19, добавилось мобильное приложение (работает только с сотовых телефонов) по адресу: m.jks24.ru, а также с полноразмерного сайта jks24.ru, где есть кнопка «Передать показания». Сайт предполагает две формы передачи показаний – анонимную (потребуется лишь оставить свой номер телефона для обратной связи), а также с прохождением процедуры регистрации. По мнению Ольги Сарычевой, второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет жильцам видеть свои предыдущие показания. Еще один способ – в личном кабинете сайта МУП «РКЦ», но для этого придется посетить РКЦ и по заявлению получить собственные коды.