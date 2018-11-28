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28 ноября 2018, 14:56



Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора ООО «ЖКС»: «Жильцам и управляющим компаниям выгоден переход на «умные счетчики». Но пока Норильск не готов к нововведению».

Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора ООО «ЖКС»: «Чтобы внедрить эту практику, нужна массовость. Ведь УК должно закупить недешевое оборудование, чтобы обрабатывать показания таких счетчиков дистанционно. Ради одной-двух квартир компания тратиться не будет. Но если хоть один дом целиком перейдет на «умные счетчики», мы готовы заплатить за программное обеспечение и осуществлять съем показаний. Это действительно удобно как нам, так и жильцам. Более того - максимально предпочтительно. Ведь далеко не во все квартиры жильцы дают нам доступ для контроля работы счетчиков. А вот «умные» приборы исключают мошенничество с ними путем установки магнитных пломб или другим способом. Но пока, повторюсь, говорить об этом рано: документ находится на рассмотрении, да и отношение людей к инициативе пока неясно».

Просмотров:205 В Госдуме обсуждается законопроект об обязательном оборудовании квартир уже в 2019 году так называемыми «умными счетчиками», которые дистанционно будут передавать данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии поставщикам ресурсов. По словам норильских коммунальников, для нашего города эта перспектива видится неблизкой – не говоря уже о том, что она еще не была утверждена в статусе федерального закона.Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора ООО «ЖКС»: