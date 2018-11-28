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28 ноября 2018, 16:25



В Норильске в третий раз прошла Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». В этом году активными участниками акции стали дети и их родители.

В этом году к акции присоединилось уже полтора десятка образовательных учреждений города: школы № 28, 36, 42, 43, 1, 3, 8, 14, а также гимназии № 1 и 5, лицей № 3, Центр внешкольной работы района Талнах, Норильская станция юных техников, Дом детского творчества района Кайеркан, Норильский индустриальный институт. У каждого участника был свой формат проведения «Щедрого вторника». Благотворительные ярмарки-продажи всевозможных поделок и кондитерских изделий и выпечки, мастер-классы, а также сбор необходимых вещей – это далеко не полный перечень всего, что происходило на площадках благотворительного события. «Радостно от того, что в этом году активными и творческими участниками «Щедрого вторника» стали родители и дети, – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – Они буквально горели идеями, торопились задавать вопросы о благотворительности и узнать, как правильно и кому помогать и чем может быть полезен каждый из пришедших на это событие. В этом году акция в рамках «Щедрого вторника» называется «Передай другому...». Мы обратились предложением поучаствовать в благотворительном событии ко всем образовательным учреждениям города, и 28-я школа одной из первых откликнулась на наши призы. Она сразу включилась в подготовку к акции и на мой взгляд, провела ее на высоком уровне». По словам директора школы № 28 Ирины Масловой, учащиеся начальных классов и их родители встретили идею проведения акции с воодушевлением. Каждый из 20 классов организовал свою площадку и подготовил свои вкусности, которые предлагались всем желающим за символическую плату. Для руководства школы и ее учеников участие в «Щедром вторнике» первый опыт, но на самом деле они уже опытные участники всевозможных благотворительных проектов и акций. Сейчас 28-я школа занялась подготовкой к социальному проекту, который планируется реализовать в канун Нового года. Все вырученные в ходе благотворительной кондитерской ярмарки средства, а это ни много ни мало 91 одна тысяча рублей, будут направлены на покупку вертикализатора, специального реабилитационного устройства для больных с ДСЦ, который необходим пятилетней Маргарите Ивановой, подопечной благотворительного фонда «Территории добра». Стоимость этого устройства 95 тысяч рублей, недостающая сумма будет компенсирована за счет средств фонда. Средства, собранные в ходе «Щедрого вторника» другими образовательными учреждениями, также будут направлены в рамках программы «Социальная поддержка» и подпрограммы «Наши дети» еще троим юным подопечным «Территории добра». Присоединился в «Щедрому вторнику» и благотворительный фонд «69 параллель». В рамках международного движения они организовали в Норильске благотворительную акцию «Меняй-играй». В ходе акции любой ребенок может принести и отдать свои игрушки и игры и взять взамен другие. К акции еще можно присоединиться, для проведения ее у себя в организации потребуется полка, стол или коробка, а также плакаты с эмблемой акции, которые можно получить в благотворительном фонде «69 параллель». А невостребованные собранные игрушки по окончании акции можно будет передать в благотворительный «Сундук», где их распределят среди маленьких норильчан из многодетных, малообеспеченных семей. Кроме того, эти игрушки могут стать ресурсом для привлечения средств на оплату медицинских процедур норильским детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Телефоны для справок и регистрации в акции: 89050926969 или 89134919302.

Просмотров:159 Три года назад благотворительный фонд «Территория добра» впервые провел эту акцию в Норильске на базе техникума промышленных технологий и сервиса. Тогда все вырученные в ходе кондитерской ярмарки и мастер-классов средства были переданы на лечение Лизы Бекетовой, ученицы дудинской гимназии.В этом году к акции присоединилось уже полтора десятка образовательных учреждений города: школы № 28, 36, 42, 43, 1, 3, 8, 14, а также гимназии № 1 и 5, лицей № 3, Центр внешкольной работы района Талнах, Норильская станция юных техников, Дом детского творчества района Кайеркан, Норильский индустриальный институт. У каждого участника был свой формат проведения «Щедрого вторника». Благотворительные ярмарки-продажи всевозможных поделок и кондитерских изделий и выпечки, мастер-классы, а также сбор необходимых вещей – это далеко не полный перечень всего, что происходило на площадках благотворительного события.По словам директора школы № 28 Ирины Масловой, учащиеся начальных классов и их родители встретили идею проведения акции с воодушевлением. Каждый из 20 классов организовал свою площадку и подготовил свои вкусности, которые предлагались всем желающим за символическую плату. Для руководства школы и ее учеников участие в «Щедром вторнике» первый опыт, но на самом деле они уже опытные участники всевозможных благотворительных проектов и акций. Сейчас 28-я школа занялась подготовкой к социальному проекту, который планируется реализовать в канун Нового года.Все вырученные в ходе благотворительной кондитерской ярмарки средства, а это ни много ни мало 91 одна тысяча рублей, будут направлены на покупку вертикализатора, специального реабилитационного устройства для больных с ДСЦ, который необходим пятилетней Маргарите Ивановой, подопечной благотворительного фонда «Территории добра». Стоимость этого устройства 95 тысяч рублей, недостающая сумма будет компенсирована за счет средств фонда.Средства, собранные в ходе «Щедрого вторника» другими образовательными учреждениями, также будут направлены в рамках программы «Социальная поддержка» и подпрограммы «Наши дети» еще троим юным подопечным «Территории добра».Присоединился в «Щедрому вторнику» и благотворительный фонд «69 параллель». В рамках международного движения они организовали в Норильске благотворительную акцию «Меняй-играй». В ходе акции любой ребенок может принести и отдать свои игрушки и игры и взять взамен другие.К акции еще можно присоединиться, для проведения ее у себя в организации потребуется полка, стол или коробка, а также плакаты с эмблемой акции, которые можно получить в благотворительном фонде «69 параллель». А невостребованные собранные игрушки по окончании акции можно будет передать в благотворительный «Сундук», где их распределят среди маленьких норильчан из многодетных, малообеспеченных семей. Кроме того, эти игрушки могут стать ресурсом для привлечения средств на оплату медицинских процедур норильским детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Телефоны для справок и регистрации в акции: 89050926969 или 89134919302.