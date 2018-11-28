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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:33 Коломенская пастила в Норильске. В лавке фестиваля - новый праздничный завоз
19:28 «Два гения – две судьбы» Концерт под таким названием пройдет в Норильском колледже искусств
19:13 Миллиард плюс еще полмиллиарда. Депутаты заксобрания рассмотрели законопроект о краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов ко второму чтению
17:54 Ушел еще один поэт. Сегодня, 28 ноября, в Пскове прощаются с норильским поэтом Сергеем Лузаном. Его не стало 25 ноября.
17:46 Мастерицы клуба вязальщиц «Радуга» одарили теплыми подарками подопечных реабилитационного центра «Виктория».
17:43 Первому ребёнку, родившемуся в новом перинатальном центре Норильска, исполнился месяц.
17:42 С 3 декабря меняется схема организации движения автобусов по маршруту №11.
16:37 В этом учебном году норильские девятиклассники, как и по всей России, пройдут итоговое собеседование по русскому языку.
16:27 Норильчанки заняли призовые места на открытом первенстве Красноярского края по спортивной акробатике.
16:25 В Норильске в третий раз прошла Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». В этом году активными участниками акции стали дети и их родители.
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