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28 ноября 2018, 16:27



Норильчанки заняли призовые места на открытом первенстве Красноярского края по спортивной акробатике.

Победителями же первенства стали: в женских тройках - Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова в возрастной группе 13-19 лет по программе МС, Юлдузхан Бакиева, Маргарита Уразаева и Полина Ермолаева (12-18 лет, программа МС), а также женская пара – Анна Савиных и Люба Колтачихина (12-18 лет, программы МС и КМС). Серебро состязаний досталось Сальмире Юсуповой, Юлии Максаевой и Сабрине Абдуллаевой (12-18 лет, программа МС), и в этой же возрастной группе по программе КМС вторыми стали Алена Чеснокова, Есения Мозгина и Валерия Албаева. Кроме того, Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова стали обладателями бронзовых наград (12-18 лет, программа МС). По словам тренера-преподавателя ДЮСШ-2 Екатерины Капустиной, прошедшие выступления позволили выявить сильнейших спортсменов и определить, готовы ли они для участия в состязаниях всероссийского уровня. Результат – готовы. Кроме того, как отметили в ДЮСШ-2, по итогам краевого первенства норильчанки будут включены в состав сборной Красноярского края по спортивной акробатике на 2019 год.

Просмотров:163 Соревнования прошли в Красноярске и собрали сильнейших спортсменов со всего края – порядка 170 участников. В нашу команду, состоящую из воспитанников ДЮСШ-2, вошли 19 акробаток. Норильчанки выступали по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта и четырежды поднимались на высшую ступень пьедестала почета, завоевали два вторых и одно третье место. Таким образом, по итогам соревнований наша сборная расположились на третьем общекомандном месте.Победителями же первенства стали: в женских тройках - Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова в возрастной группе 13-19 лет по программе МС, Юлдузхан Бакиева, Маргарита Уразаева и Полина Ермолаева (12-18 лет, программа МС), а также женская пара – Анна Савиных и Люба Колтачихина (12-18 лет, программы МС и КМС). Серебро состязаний досталось Сальмире Юсуповой, Юлии Максаевой и Сабрине Абдуллаевой (12-18 лет, программа МС), и в этой же возрастной группе по программе КМС вторыми стали Алена Чеснокова, Есения Мозгина и Валерия Албаева. Кроме того, Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова стали обладателями бронзовых наград (12-18 лет, программа МС).По словам тренера-преподавателя ДЮСШ-2 Екатерины Капустиной, прошедшие выступления позволили выявить сильнейших спортсменов и определить, готовы ли они для участия в состязаниях всероссийского уровня. Результат – готовы. Кроме того, как отметили в ДЮСШ-2, по итогам краевого первенства норильчанки будут включены в состав сборной Красноярского края по спортивной акробатике на 2019 год.