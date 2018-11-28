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28 ноября 2018, 16:37



В этом учебном году норильские девятиклассники, как и по всей России, пройдут итоговое собеседование по русскому языку.

Задача ученика - показать грамотное владение русским языком. Оцениваться будут и построение предложений, и грамотность произнесения фраз, и умение пересказывать текст, вычленяя его суть. Образно говоря, будут проверяться коммуникативные навыки. Проходить собеседование девятиклассники будут в своих родных школах, но проводить его будут педагоги, которые не работают с данным классом. Разработаны специальные нормативы оценки ответов ученика. В ходе собеседования, выполняя задания, он должен набрать от 10 до 19 баллов, чтобы получить оценку «зачет» и допуск к итоговой аттестации. В противном случае к экзамену он допущен не будет. Предусмотрена обязательная аудиозапись собеседования для решения возможных спорных вопросов. Все норильские преподаватели русского языка прошли обучающие семинары и инструктажи по проведению данного собеседования, отметила заместитель начальника управления общего и дошкольного образования г. Норильска Ирина Матюхина. Она также рассказала, что в норильских школах подобное испытание уже состоялось в прошлом учебном году, но в виде апробации. То есть результаты собеседования не повлияли на допуск к экзаменам. Но справедливости ради, стоит отметить, что 96 процентов учеников получили положительные оценки и лишь четыре процента с поставленной задачей не справились. Стоит также отметить, что итоговые собеседования будут проходить во всех школах России, и сейчас в министерстве просвещения готовится соответствующий приказ - готовятся изменения для внесения в порядок проведения итоговой аттестации. В текущем учебном году итоговое собеседование, направленное на проверку навыков спонтанной речи, пройдет 13 февраля 2019 года. А те девятиклассники, которые по разным причинам не получат положительную оценку с первого раза, смогут пройти собеседование повторно 13 марта и 6 мая.

Просмотров:160 Результаты этого собеседование станут допуском к государственной итоговой аттестации по предмету. Форма проведения собеседования - устная. В рамках 15-минутного собеседования каждому девятикласснику предстоит вслух прочитать текст, пересказать его с привлечением дополнительной информации (которая будет прилагаться к заданию), выступить со связным, аргументированным монологом по одной из выбранных тем, а также провести диалог с экзаменатором-собеседником.Задача ученика - показать грамотное владение русским языком. Оцениваться будут и построение предложений, и грамотность произнесения фраз, и умение пересказывать текст, вычленяя его суть. Образно говоря, будут проверяться коммуникативные навыки.Проходить собеседование девятиклассники будут в своих родных школах, но проводить его будут педагоги, которые не работают с данным классом.Разработаны специальные нормативы оценки ответов ученика. В ходе собеседования, выполняя задания, он должен набрать от 10 до 19 баллов, чтобы получить оценку «зачет» и допуск к итоговой аттестации. В противном случае к экзамену он допущен не будет.Предусмотрена обязательная аудиозапись собеседования для решения возможных спорных вопросов. Все норильские преподаватели русского языка прошли обучающие семинары и инструктажи по проведению данного собеседования, отметила заместитель начальника управления общего и дошкольного образования г. Норильска Ирина Матюхина.Она также рассказала, что в норильских школах подобное испытание уже состоялось в прошлом учебном году, но в виде апробации. То есть результаты собеседования не повлияли на допуск к экзаменам. Но справедливости ради, стоит отметить, что 96 процентов учеников получили положительные оценки и лишь четыре процента с поставленной задачей не справились.Стоит также отметить, что итоговые собеседования будут проходить во всех школах России, и сейчас в министерстве просвещения готовится соответствующий приказ - готовятся изменения для внесения в порядок проведения итоговой аттестации.В текущем учебном году итоговое собеседование, направленное на проверку навыков спонтанной речи, пройдет 13 февраля 2019 года. А те девятиклассники, которые по разным причинам не получат положительную оценку с первого раза, смогут пройти собеседование повторно 13 марта и 6 мая.