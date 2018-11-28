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28 ноября 2018, 17:42



С 3 декабря меняется схема организации движения автобусов по маршруту №11.



Просмотров:140 В будние дни в «пиковое» время будут выполняться отдельные рейсы с улицы Комсомольской до (от) остановочного пункта «Соцгород» (расписание), аналогично организованной схеме движения маршрутов № 2, 16Б. Автобусы, выполняющие движение до (от) остановочного пункта «Соцгород» будут обозначены соответствующим трафаретом возле номера маршрута. Движение до конечного пункта ЦООП на данных рейсах осуществляться не будет.