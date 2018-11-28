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28 ноября 2018, 17:46



Мастерицы клуба вязальщиц «Радуга» одарили теплыми подарками подопечных реабилитационного центра «Виктория».

Подарок оказался очень кстати, так как ребятишки, страдающие ДЦП, частенько жалуются на то, что у них мерзнут ноги. О полезных свойствах натуральной шерсти не знает только ленивый. Шерсть гидроскопична, то есть способна удерживать влагу и одновременно выводить лишнее тепло во внешнюю среду, надолго обеспечивает телу, на которое надета шерстяная вещь, сухость. Кроме того, шерсть воздействует на нервные окончания, расположенные в поверхностном слое кожи, и стимулирует циркуляцию крови, нормализует давление, регулирует естественный теплообмен, восстанавливает иммунную систему организма. Ребятишки оценили дары мастериц, и многие наотрез отказывались снимать носочки даже перед сном.

Просмотров:124 Сотрудники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» узнали о душевных изделиях мастериц «Радуги» и предложили дружбу и партнерство. Мастерицы пришли в центр не с пустыми руками. Они принесли в подарок воспитанникам 23 пары носочков из натуральной стопроцентной овечьей или верблюжьей шерсти и 12 игрушек комфортеров. Это событие решили приурочить к Международному дню инвалидов, который во всем мире празднуется 3 декабря.Подарок оказался очень кстати, так как ребятишки, страдающие ДЦП, частенько жалуются на то, что у них мерзнут ноги. О полезных свойствах натуральной шерсти не знает только ленивый. Шерсть гидроскопична, то есть способна удерживать влагу и одновременно выводить лишнее тепло во внешнюю среду, надолго обеспечивает телу, на которое надета шерстяная вещь, сухость. Кроме того, шерсть воздействует на нервные окончания, расположенные в поверхностном слое кожи, и стимулирует циркуляцию крови, нормализует давление, регулирует естественный теплообмен, восстанавливает иммунную систему организма. Ребятишки оценили дары мастериц, и многие наотрез отказывались снимать носочки даже перед сном.