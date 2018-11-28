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28 ноября 2018, 17:54



Ушел еще один поэт. Сегодня, 28 ноября, в Пскове прощаются с норильским поэтом Сергеем Лузаном. Его не стало 25 ноября.

Лузан родился14 декабря 1946 года и прожил неполных 72 года. Жизнь его была стремительной, яркой, подборка стихов Лузана в анталогии норильской поэзии «Гнездовье вьюг» - одна из самых заметных. У Сергея Лузана вышло несколько самостоятельных поэтических сборников, в их числе «Вольчьи звезды», «Орион» и т. д. Его стихи цитируют и постят в интернете постоянно, в них, как говорится, есть «та самая соль земли» и свой взгляд на мир - глазами настоящего русского мужика, романтика, балагура, бродяги, странника. Неординарный, незаурядный автор и человек, он много лет посвятил Северу, тундре, журналистике, норильскому писательскому объединению. Он избороздил пространство от Сахалина до Аляски и Таймыра, работал матросом, проходчиком на норильских рудниках, был егерем, редактором норильского радио и даже пас оленей. Бывший СМОГист, член Самого Молодого Общества гениев, Лузан последние 12 лет жил на Псковщине, в Новом Изборске, там он тоже нашел единомышленников, примкнул к объединению поэтов-дикороссов, как они себя называют, освоил местную охоту. «Жизнь есть везде, - рассказывал он несколько лет тому назад в одном из последних своих интервью «Заполярной правде», - но без тундры я задыхаюсь…» В Норильске встреча друзей и близких поэта пройдет 3 декабря, на 9-й день со дня его кончины.

Просмотров:191 За несколько дней до смерти Сергея Ивановича, 21 ноября, ушла его супруга, поэтесса и прозаик Маргарита Боярская. Их похоронят вместе.Лузан родился14 декабря 1946 года и прожил неполных 72 года. Жизнь его была стремительной, яркой, подборка стихов Лузана в анталогии норильской поэзии «Гнездовье вьюг» - одна из самых заметных. У Сергея Лузана вышло несколько самостоятельных поэтических сборников, в их числе «Вольчьи звезды», «Орион» и т. д.Его стихи цитируют и постят в интернете постоянно, в них, как говорится, есть «та самая соль земли» и свой взгляд на мир - глазами настоящего русского мужика, романтика, балагура, бродяги, странника.Неординарный, незаурядный автор и человек, он много лет посвятил Северу, тундре, журналистике, норильскому писательскому объединению. Он избороздил пространство от Сахалина до Аляски и Таймыра, работал матросом, проходчиком на норильских рудниках, был егерем, редактором норильского радио и даже пас оленей.Бывший СМОГист, член Самого Молодого Общества гениев, Лузан последние 12 лет жил на Псковщине, в Новом Изборске, там он тоже нашел единомышленников, примкнул к объединению поэтов-дикороссов, как они себя называют, освоил местную охоту.«Жизнь есть везде, - рассказывал он несколько лет тому назад в одном из последних своих интервью «Заполярной правде», - но без тундры я задыхаюсь…»В Норильске встреча друзей и близких поэта пройдет 3 декабря, на 9-й день со дня его кончины.