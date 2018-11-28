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28 ноября 2018, 19:13



Миллиард плюс еще полмиллиарда. Депутаты заксобрания рассмотрели законопроект о краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов ко второму чтению

Доклад заместителя председателя правительства края — министра финансов Владимира Бахаря о поправках, которые вносятся в документ после принятия его в первом чтении, многие депутаты слышали не первый раз. На заседаниях нескольких комитетов уже обсудили распределение дополнительных средств, которые выделяются из федерального и краевого бюджетов. Рассказывая о профильных расходах комитета, министр отметил, что лимиты на исполнение краевой государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» изменились не столь значительно, в пределах 40 миллионов рублей. Это дополнительные федеральные средства на поддержку КМНС на трехлетку. Ежегодно расходы по программе будут составлять около 700 миллионов рублей. Докладчик также остановился на предложениях комитета, которые были внесены при обсуждении законопроекта в первом чтении. Депутаты предложили правительству края увеличить на 2019 год ассигнования на сумму 2,9 млн рублей в связи с планируемым увеличением до 10 тысяч рублей размера ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоенным почетных званий «Почетный житель Эвенкийского автономного округа» и «Почетный гражданин Таймыра». Владимир Бахарь предложил вернуться к этой теме в рамках корректировок бюджета в следующем году. На рекомендации комитета увеличить расходы по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья инвалидам и пенсионерам, выезжающим из районов Крайнего Севера, министр сделал особый акцент. Он напомнил, что действует несколько законов, по которым предоставляются выплаты гражданам на приобретение жилья. В целом, если их суммировать, в том числе и те, что касаются Норильска и Дудинки, на эти цели ежегодно выделяется более миллиарда рублей. При этом на исполнение закона о социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, было запланировано по 50 миллионов рублей ежегодно. Ко второму чтению правительство предложило увеличить эту сумму на 25 миллионов рублей на 2019 год. Министр также проинформировал депутатов о том, что для переселения граждан из районов Крайнего Севера помимо ежегодных расходов края в миллиард рублей выделяются средства напрямую из федерального бюджета — в рамках закона о жилищных субсидиях. Предусмотрен существенный рост этих расходов в следующей трехлетке. Если в предыдущие годы они составляли около 350 миллионов рублей, то в проекте федерального бюджета эта сумма по Красноярскому краю увеличивается в 2019 году до 525 миллионов рублей. В целом за три года прирост составит полмиллиарда рублей. Еще одно предложение комитета — о выделении средств на строительство автодрома в поселке Тура для Эвенкийского многопрофильного техникума — останется для работы на перспективу. После короткого обсуждения, в котором приняли участие депутаты Павел Семизоров и Алексей Дьяченко, комитет поддержал законопроект о бюджете во втором чтении. Затем депутаты рассмотрели вопрос об исполнении на территории Долгано-Ненецкого муниципального района постановления Законодательного Собрания «О докладе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае». Краевой парламент своим документом в июле 2018 года рекомендовал органам местного самоуправления ряда районов, в том числе и Таймырскому Долгано-Ненецкому, рассмотреть состояние дел в сфере реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов. Администрация муниципального района направила депутатам письменный отчет. В нем подробно описаны принятые меры по формированию и предоставлению рыбопромысловых участков, отражено мнение муниципалитета о необходимости изменения законодательства об оленеводческой отрасли. В частности, муниципалитет просит поддержать законопроект о наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района частью государственных полномочий по предоставлению мер господдержки северного оленеводства, в том числе по созданию и содержанию муниципального бюджетного учреждения в сфере оленеводства. Комитет принял информацию к сведению.

Просмотров:107 Бюджет депутаты рассматривали в рамках заседания комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края.Доклад заместителя председателя правительства края — министра финансов Владимира Бахаря о поправках, которые вносятся в документ после принятия его в первом чтении, многие депутаты слышали не первый раз. На заседаниях нескольких комитетов уже обсудили распределение дополнительных средств, которые выделяются из федерального и краевого бюджетов.Рассказывая о профильных расходах комитета, министр отметил, что лимиты на исполнение краевой государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» изменились не столь значительно, в пределах 40 миллионов рублей. Это дополнительные федеральные средства на поддержку КМНС на трехлетку. Ежегодно расходы по программе будут составлять около 700 миллионов рублей.Докладчик также остановился на предложениях комитета, которые были внесены при обсуждении законопроекта в первом чтении. Депутаты предложили правительству края увеличить на 2019 год ассигнования на сумму 2,9 млн рублей в связи с планируемым увеличением до 10 тысяч рублей размера ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоенным почетных званий «Почетный житель Эвенкийского автономного округа» и «Почетный гражданин Таймыра». Владимир Бахарь предложил вернуться к этой теме в рамках корректировок бюджета в следующем году.На рекомендации комитета увеличить расходы по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья инвалидам и пенсионерам, выезжающим из районов Крайнего Севера, министр сделал особый акцент. Он напомнил, что действует несколько законов, по которым предоставляются выплаты гражданам на приобретение жилья. В целом, если их суммировать, в том числе и те, что касаются Норильска и Дудинки, на эти цели ежегодно выделяется более миллиарда рублей. При этом на исполнение закона о социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, было запланировано по 50 миллионов рублей ежегодно. Ко второму чтению правительство предложило увеличить эту сумму на 25 миллионов рублей на 2019 год.Министр также проинформировал депутатов о том, что для переселения граждан из районов Крайнего Севера помимо ежегодных расходов края в миллиард рублей выделяются средства напрямую из федерального бюджета — в рамках закона о жилищных субсидиях. Предусмотрен существенный рост этих расходов в следующей трехлетке. Если в предыдущие годы они составляли около 350 миллионов рублей, то в проекте федерального бюджета эта сумма по Красноярскому краю увеличивается в 2019 году до 525 миллионов рублей. В целом за три года прирост составит полмиллиарда рублей.Еще одно предложение комитета — о выделении средств на строительство автодрома в поселке Тура для Эвенкийского многопрофильного техникума — останется для работы на перспективу.После короткого обсуждения, в котором приняли участие депутаты Павел Семизоров и Алексей Дьяченко, комитет поддержал законопроект о бюджете во втором чтении.Затем депутаты рассмотрели вопрос об исполнении на территории Долгано-Ненецкого муниципального района постановления Законодательного Собрания «О докладе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае». Краевой парламент своим документом в июле 2018 года рекомендовал органам местного самоуправления ряда районов, в том числе и Таймырскому Долгано-Ненецкому, рассмотреть состояние дел в сфере реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов.Администрация муниципального района направила депутатам письменный отчет. В нем подробно описаны принятые меры по формированию и предоставлению рыбопромысловых участков, отражено мнение муниципалитета о необходимости изменения законодательства об оленеводческой отрасли. В частности, муниципалитет просит поддержать законопроект о наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района частью государственных полномочий по предоставлению мер господдержки северного оленеводства, в том числе по созданию и содержанию муниципального бюджетного учреждения в сфере оленеводства. Комитет принял информацию к сведению.