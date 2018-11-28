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28 ноября 2018, 19:28



«Два гения – две судьбы» Концерт под таким названием пройдет в Норильском колледже искусств

Вечер посвящен памяти одного из самых знаменитых певцов мира - Дмитрия Хворостовского. Его голос называли «золотым баритоном», считали «национальным достоянием» не только России, но и всего мира. Синтез высокого мастерства, особых голосовых данных и душой наполненное исполнение, повторить, или создать подобие, вряд ли кому удастся, поэтому для норильчан - поклонников творчества Дмитрий Хворостовского прозвучит его голос в записи. Он был «своим» для всего Мира, а для жителей нашего Красноярского края еще и земляком. Он был русской звездой. И на свой последний концерт приехал петь в родной Красноярск. Так и сказал: он прощается с публикой. Уже очень больной Дмитрий Хворостовский вышел на сцену в последний раз… Памятный вечер состоится в Городском концертном зале (ул. Богдана Хмельницкого, 17а) 1 декабря в 19-00. Вход свободный.

Просмотров:117 Романсы Сергея Рахманинова прозвучат в исполнении лауреата и дипломанта международных конкурсов Анны Бигус (сопрано). Аккомпанировать будет дипломант всероссийского конкурса камерной музыки «Сибирские камерные ассамблеи» Дмитрий Васильев (фортепиано).Вечер посвящен памяти одного из самых знаменитых певцов мира - Дмитрия Хворостовского. Его голос называли «золотым баритоном», считали «национальным достоянием» не только России, но и всего мира. Синтез высокого мастерства, особых голосовых данных и душой наполненное исполнение, повторить, или создать подобие, вряд ли кому удастся, поэтому для норильчан - поклонников творчества Дмитрий Хворостовского прозвучит его голос в записи.Он был «своим» для всего Мира, а для жителей нашего Красноярского края еще и земляком. Он был русской звездой. И на свой последний концерт приехал петь в родной Красноярск. Так и сказал: он прощается с публикой. Уже очень больной Дмитрий Хворостовский вышел на сцену в последний раз…Памятный вечер состоится в Городском концертном зале (ул. Богдана Хмельницкого, 17а) 1 декабря в 19-00. Вход свободный.