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28 ноября 2018, 19:33



Коломенская пастила в Норильске. В лавке фестиваля - новый праздничный завоз

Напомним, на «Новом Фесте» жители города могут купить безделушки и весомые подарки, выполненные в необычных технологиях и стилях: аксессуары, украшения, игрушки, сладости. Все, что там продается и выставлено в качестве экспонатов - эксклюзивный, штучный товар. Директор музея Наталья Федянина считает смыслом новой ярмарки, которая наверняка станет городской традицией, - превратить хобби, увлечение или обычное умение в источник радости, в настоящее дело, в искусство. И это - несомненная заявка на уровень. «Это настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события - участие в фестивале приглашенного региона-гостя, известного своим историческим производством» - говорит директор Музея Норильска. Открыла первый фестиваль Коломна. Коломчане приехали к нам со своей продукцией. Для желающих в музее проводится занимательная экскурсия, а их «Коломенский посад» представляет в нашем городе знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку. Тут же 8 и 9 декабря пройдут мастер-классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки.

Просмотров:114 На фестиваль «Норильск новый фест», открывшийся на днях в городском музее, наконец-то «прибыла» продукция из Коломны - шикарная и вкусная пастила.Напомним, на «Новом Фесте» жители города могут купить безделушки и весомые подарки, выполненные в необычных технологиях и стилях: аксессуары, украшения, игрушки, сладости. Все, что там продается и выставлено в качестве экспонатов - эксклюзивный, штучный товар.Директор музея Наталья Федянина считает смыслом новой ярмарки, которая наверняка станет городской традицией, - превратить хобби, увлечение или обычное умение в источник радости, в настоящее дело, в искусство. И это - несомненная заявка на уровень.Открыла первый фестиваль Коломна. Коломчане приехали к нам со своей продукцией. Для желающих в музее проводится занимательная экскурсия, а их «Коломенский посад» представляет в нашем городе знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку. Тут же 8 и 9 декабря пройдут мастер-классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки.