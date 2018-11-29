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29 ноября 2018, 10:55



Сенатор Андрей Клишас и спикер норильского горсовета Александр Пестряков примут участие в форумах по развитию Арктики.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 28 ноября по 1 декабря. Организаторы форума – Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Участники Арктического правового форума обсудят особенности правового регулирования ответственного природопользования и обеспечения благоприятной экологии; сохранение и восстановление природы Арктики; освоение ресурсов Арктики как источник решения глобальных проблем человечества; экономические и нормативные концепции развития Арктики. По итогам форума будет утверждена резолюция с рекомендациями органам власти в части правового регулирования развития арктических территорий. На следующей неделе, с 5 по 7 декабря, в северной столице пройдёт VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», в котором сенатор Андрей Клишас выступит модератором панельной сессии «Инвестиционная деятельность в Арктике: проблемы и механизмы стимулирования». В этом же форуме поучаствует и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Спикер норильского парламента примет участие в работе дискуссионной площадки «Особенности строительства в полярных условиях», а также выступит с докладом «Арктический моногород Норильск. Точки роста» на круглом столе «Арктические муниципалитеты: от выживания к устойчивому развитию». В рамках дискуссии планируется обсудить построение системы поддержки арктических моногородов с учётом особенностей их развития, механизмы привлечения инвестиций, а также повышение качества жизни населения монопрофильных территорий. Резолюция по итогам форума будет направлена в профильные министерства правительства РФ, комитеты Государственной Думы РФ для учёта в работе и подготовки аргументированных ответов на инициативы участников дискуссий.

Просмотров:147 Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступит в VI международном Арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 28 ноября по 1 декабря. Организаторы форума – Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Участники Арктического правового форума обсудят особенности правового регулирования ответственного природопользования и обеспечения благоприятной экологии; сохранение и восстановление природы Арктики; освоение ресурсов Арктики как источник решения глобальных проблем человечества; экономические и нормативные концепции развития Арктики. По итогам форума будет утверждена резолюция с рекомендациями органам власти в части правового регулирования развития арктических территорий.На следующей неделе, с 5 по 7 декабря, в северной столице пройдёт VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», в котором сенатор Андрей Клишас выступит модератором панельной сессии «Инвестиционная деятельность в Арктике: проблемы и механизмы стимулирования». В этом же форуме поучаствует и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Спикер норильского парламента примет участие в работе дискуссионной площадки «Особенности строительства в полярных условиях», а также выступит с докладом «Арктический моногород Норильск. Точки роста» на круглом столе «Арктические муниципалитеты: от выживания к устойчивому развитию». В рамках дискуссии планируется обсудить построение системы поддержки арктических моногородов с учётом особенностей их развития, механизмы привлечения инвестиций, а также повышение качества жизни населения монопрофильных территорий. Резолюция по итогам форума будет направлена в профильные министерства правительства РФ, комитеты Государственной Думы РФ для учёта в работе и подготовки аргументированных ответов на инициативы участников дискуссий.