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29 ноября 2018, 10:57



Два года лишения свободы грозит жителю Норильска за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Полицейские установили, что в июле 2017 года задержанный водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и тогда по решению суда он был оштрафован на 30 000 рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 19 месяцев. В отношении задержанного возбуждено уже уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до двух лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:143 В октябре текущего года в промышленной зоне Центрального района сотрудники ГИБДД заметили автомобиль отечественного производства, который во время движения вилял по дороге. Остановив автомобиль ГАЗ 3110, полицейский увидели, что водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии. 43-летний мужчина на месте задержания был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские установили, что в июле 2017 года задержанный водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и тогда по решению суда он был оштрафован на 30 000 рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 19 месяцев.В отношении задержанного возбуждено уже уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до двух лет.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.