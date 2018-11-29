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29 ноября 2018, 10:58



В селе Хатанга открылся детский сад «Солнышко».

Также гостями праздника стали депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Дьяченко, заместители главы Таймыра по профильным направлениям Сергей Шаронов и Татьяна Друппова, помощник руководителя территории Анфиса Никифорова и глава сельского поселения Хатанга Александр Кулешов. Отметим, что в течение года в здании детского сада проходил капитальный ремонт. Так, проведены ремонтные работы подполья и свайного основания, утепление и облицовка сайдингом фасадов, осуществлена замена кровли, инженерных коммуникаций с применением энергосберегающих технологий, всех дверных блоков, проведены внутренние отделочные работы с применением пожаробезопасных современных материалов. Кроме того, отремонтирована ранее неэксплуатируемая пристройка к учреждению, где разместился современный спортивный зал. Детский сад рассчитан на 77 воспитанников. Всего будет работать четыре группы, из них трое - общеразвивающей направленности, куда набрано более 60 малышей. Одна группа компенсирующей направленности наполняемостью 15 детей. Все ремонтные работы проводились за счет средств муниципального бюджета.

Просмотров:125 Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко вместе с заместителем председателя правительства Красноярского края Анатолием Цыкаловым приняли участие в торжественной церемонии открытия детского сада «Солнышко» в селе Хатанга одноименного сельского поселения.Также гостями праздника стали депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Дьяченко, заместители главы Таймыра по профильным направлениям Сергей Шаронов и Татьяна Друппова, помощник руководителя территории Анфиса Никифорова и глава сельского поселения Хатанга Александр Кулешов.Отметим, что в течение года в здании детского сада проходил капитальный ремонт. Так, проведены ремонтные работы подполья и свайного основания, утепление и облицовка сайдингом фасадов, осуществлена замена кровли, инженерных коммуникаций с применением энергосберегающих технологий, всех дверных блоков, проведены внутренние отделочные работы с применением пожаробезопасных современных материалов. Кроме того, отремонтирована ранее неэксплуатируемая пристройка к учреждению, где разместился современный спортивный зал.Детский сад рассчитан на 77 воспитанников. Всего будет работать четыре группы, из них трое - общеразвивающей направленности, куда набрано более 60 малышей. Одна группа компенсирующей направленности наполняемостью 15 детей.Все ремонтные работы проводились за счет средств муниципального бюджета.