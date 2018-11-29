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29 ноября 2018, 10:59



«Хэйро» — «Заслуженный коллектив народного творчества»!

«Хэйро» («Восходящее солнце») был образован в 1969 году и осенью 2019-го отметит 50-летие своего существования. Его состав не раз обновлялся, но всегда прирастал молодыми и талантливыми артистами, виртуозно исполняющими национальные песни и танцы народов Севера и мира. Хореографические композиции и танцевальные миниатюры, входящие в репертуар коллектива, демонстрируют красоту и особенности самобытной культуры коренных таймырских этносов. Костюмы артистов, созданные в национальной стилистике, с использованием традиционных северных орнаментов и украшений, неизменно радуют зрителей красочностью, восхищают мастерством исполнения и пристрастным отношением к каждой детали. В течение творческой жизни ансамбль «Хэйро» был удостоен многочисленных наград и дипломов городского, краевого, межрегионального и международного уровней. Увенчало полувековую историю его танцевальной деятельности высокое и почётное звание — «Заслуженный коллектив народного творчества».

Просмотров:124 Приказ о присвоении этого почётного звания народному самодеятельному ансамблю песни и танца народов Севера «Хэйро» был подписан министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским 21 ноября текущего года. Документ опубликован на сайте Минкульта, а в сообщении об этом событии, размещённом в новостной ленте сайта «Культура 24», его авторы называют ансамбль, действующий на базе Дудинского городского Дома культуры, любимым и узнаваемым не только в России, но и за её пределами, по праву считающимся визитной карточкой Таймыра.«Хэйро» («Восходящее солнце») был образован в 1969 году и осенью 2019-го отметит 50-летие своего существования. Его состав не раз обновлялся, но всегда прирастал молодыми и талантливыми артистами, виртуозно исполняющими национальные песни и танцы народов Севера и мира.Хореографические композиции и танцевальные миниатюры, входящие в репертуар коллектива, демонстрируют красоту и особенности самобытной культуры коренных таймырских этносов. Костюмы артистов, созданные в национальной стилистике, с использованием традиционных северных орнаментов и украшений, неизменно радуют зрителей красочностью, восхищают мастерством исполнения и пристрастным отношением к каждой детали.В течение творческой жизни ансамбль «Хэйро» был удостоен многочисленных наград и дипломов городского, краевого, межрегионального и международного уровней. Увенчало полувековую историю его танцевальной деятельности высокое и почётное звание — «Заслуженный коллектив народного творчества».