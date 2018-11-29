Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 ноября 2018, 11:00



Задержали на границе. Бывший норильчанин не смог выехать на Украину из-за долгов сына.

Мужчина объяснил, что вместе с супругой проживает на Украине, а в Россию приехал, чтобы заменить банковскую карту. Однако, согласно требованиям законодательства, чтобы вернуться на Украину, ему нужно сначала оплатить задолженность по исполнительному производству в полном объеме. Причем у его супруги срок действия банковской карты заканчивается в начале 2019 года, а это означает, что при непогашенной задолженности она также не сможет пересечь границу Российской Федерации, являясь солидарным должником.

Просмотров:170 О задолженности по ЖКУ за квартиру в Норильске он узнал уже на железнодорожном вокзале Белгорода. При проверке документов пограничной службой ФСБ ему было отказано в пересечении границы России. Ограничение было вынесено судебными приставами Красноярского края, так как в Норильске, в квартире, принадлежащей должнику, проживает его сын, который накопил более 60 тыс. руб долгов по коммунальным платежам, сообщает «Новое время».Мужчина объяснил, что вместе с супругой проживает на Украине, а в Россию приехал, чтобы заменить банковскую карту. Однако, согласно требованиям законодательства, чтобы вернуться на Украину, ему нужно сначала оплатить задолженность по исполнительному производству в полном объеме. Причем у его супруги срок действия банковской карты заканчивается в начале 2019 года, а это означает, что при непогашенной задолженности она также не сможет пересечь границу Российской Федерации, являясь солидарным должником.