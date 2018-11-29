Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 ноября 2018, 11:02



Главные торжественные мероприятия, посвященные Дню Таймыра, пройдут в Дудинке 7 декабря.

Торжественное открытие фестиваля «Мы сможем сердцем Арктику согреть» состоится 6 декабря. В этот же день для всех желающих будут работать чумы Таймырской Ойкумены. Сотрудники таймырского колледжа готовятся к проведению VI Регионального чемпионата Worldskills Молодые профессионалы. Он пройдет с 3 по 7 декабря. Главные торжественные мероприятия пройдут в заполярной столице 7 декабря. Так, в первой половине дня в кинодосуговом центре «Арктика» состоится расширенное совещание главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с представителями органов местного самоуправления, а также заседание антинаркотической комиссии с приглашенными главами городских и сельских поселений района. Во второй половине дня глава Таймыра Сергей Ткаченко проведет традиционную встречу с почетными гражданами Таймыра, а также церемонию награждения жителей района. В рамках проведения фестиваля «Мы сможем сердцем Арктику согреть» 7 декабря в кинодосуговом центре пройдет праздничный концерт «Таймыр – источник вдохновения». В фойе учреждения в это время будет организована работа интерактивного этностойбища «Зов в неведомые миры», а также выставка эксклюзивных копий картин Николая Рериха из коллекции Государственного музея искусства народов Востока (г. Москва). Городской Дом культуры в этот день пригласит жителей и гостей Дудинки на спектакль театральной труппы из Москвы. В план мероприятий Дня Таймыра также включены открытие Снежного городка, турнир по хоккею с шайбой на Кубок Ледовой арены «Таймыр», мастер-класс по режиссуре педагога из г. Москвы, работа фестивальной площадки «Творческая лаборатория», выставка традиционного декоративно-прикладного искусства, фестиваль дружбы народов «Единство», концерт творческих коллективов – гостей фестиваля. Во всех школах заполярной столицы в период празднования пройдут конкурсы рисунков и сочинений, классные часы, библиотечные уроки, встречи с интересными людьми Таймыра. 7 декабря в дудинской средней школе № 3 состоится концерт творческих коллективов с. п. Караул, куда будут приглашены учащихся интерната. Праздничные мероприятия пройдут во всех поселениях муниципального района.

Просмотров:137 Так, на базе городского Дома культуры и Таймырского Дома народного творчества пройдет цикл мероприятий X Регионального фольклорного фестиваля «Фольклорная классика Таймыра». Таймырский краеведческий музей готовит выставку «Память – дар богов», посвященную 95-летию со дня рождения Н. А. Одинцова. В план мероприятий, посвященных празднованию Дня Таймыра, вошли также IV Творческий конкурс изобразительного искусства на соискание премии им. М. С. Турдагина и фестиваль аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена». В детской школе искусств им. Б. Молчанова пройдет мастер-класс по северной хореографии. А Таймырская межрайонная больница готовит встречу с генеральным директором «Леонард-Сервис» по теме «Нетрадиционные методы укрепления здоровья».Торжественное открытие фестиваля «Мы сможем сердцем Арктику согреть» состоится 6 декабря. В этот же день для всех желающих будут работать чумы Таймырской Ойкумены. Сотрудники таймырского колледжа готовятся к проведению VI Регионального чемпионата Worldskills Молодые профессионалы. Он пройдет с 3 по 7 декабря.Главные торжественные мероприятия пройдут в заполярной столице 7 декабря. Так, в первой половине дня в кинодосуговом центре «Арктика» состоится расширенное совещание главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с представителями органов местного самоуправления, а также заседание антинаркотической комиссии с приглашенными главами городских и сельских поселений района. Во второй половине дня глава Таймыра Сергей Ткаченко проведет традиционную встречу с почетными гражданами Таймыра, а также церемонию награждения жителей района.В рамках проведения фестиваля «Мы сможем сердцем Арктику согреть» 7 декабря в кинодосуговом центре пройдет праздничный концерт «Таймыр – источник вдохновения». В фойе учреждения в это время будет организована работа интерактивного этностойбища «Зов в неведомые миры», а также выставка эксклюзивных копий картин Николая Рериха из коллекции Государственного музея искусства народов Востока (г. Москва). Городской Дом культуры в этот день пригласит жителей и гостей Дудинки на спектакль театральной труппы из Москвы.В план мероприятий Дня Таймыра также включены открытие Снежного городка, турнир по хоккею с шайбой на Кубок Ледовой арены «Таймыр», мастер-класс по режиссуре педагога из г. Москвы, работа фестивальной площадки «Творческая лаборатория», выставка традиционного декоративно-прикладного искусства, фестиваль дружбы народов «Единство», концерт творческих коллективов – гостей фестиваля.Во всех школах заполярной столицы в период празднования пройдут конкурсы рисунков и сочинений, классные часы, библиотечные уроки, встречи с интересными людьми Таймыра. 7 декабря в дудинской средней школе № 3 состоится концерт творческих коллективов с. п. Караул, куда будут приглашены учащихся интерната.Праздничные мероприятия пройдут во всех поселениях муниципального района.