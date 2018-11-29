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29 ноября 2018, 11:54



Зеленые грядки – в каждый дом. Продовольственную безопасность Арктической зоны России обсудили эксперты центра «ПОРА».

Открывая заседание, Александр Воротников отметил, что одной из задач государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» является «развитие вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения АЗРФ», в том числе продовольственной. В ходе дискуссии обсуждалась сложность доставки продуктов питания во многие удаленные регионы, так как существующая транспортная инфраструктура часто сезонна. Например, в Республике Саха (Якутия) продовольствие, отправленное в 2018 году, будет доставлено конечным потребителям в труднодоступные населенные пункты только в 2020-2021 годах. За время длительной транспортировки многие продукты питания становятся непригодными для использования, многие теряют полезные свойства. Как выход из положения предложено создание агрокластеров, объединяющих традиционное производство и инновационные направления; внедрение международных стандартов качества сельскохозяйственной продукции; развитие органического и биологизированного сельского хозяйства и создание специальных программ поддержки аграрного производства. Говорили и о мировых сельскохозяйственных трендах, которые необходимо учитывать при развитии агропрома АЗРФ: биотехнологии (биопрепараты, новые культуры, генетика), обработка данных (сенсоры, хранение и агрегация данных, программные платформы), роботизированные системы (автономное оборудование, дроны), биотопливо и биоэнергетика, альтернативные бизнес-модели. Обсудили на заседании дискуссионного клуба и вопросы ведения сельского хозяйства в Арктике. Так, например, традиционные тепличные хозяйства не слишком эффективны в условиях Арктики, а вот аквапоника - высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, может быть очень даже удачным решением. Вместе с тем сообществу была представлена российская технология прогрессивного растениеводства (вертикальная теплица). Она дает возможность выращивать зелень, огурцы, помидоры и даже фрукты в закрытых помещениях, со специальными устройствами по искусственному освещению, поливу и подкормке растений. А для регионов АЗРФ, в частности для домашнего использования, подойдут вертикальные грядки. Для их создания необходимо самое простое оборудование, с помощью которого зелень и микрозелень можно выращивать круглый год с минимальными затратами. По мнению экспертов, вертикальные грядки уже через 10 лет могут появиться в каждом доме, ресторане и образовательном учреждении, в том числе и в Арктике. Важнейшим, но недооцененным ресурсом обеспечения продовольственной безопасности АЗРФ является развитие мари- и аквакультуры, как пастбищной и прудовой, так и индустриальной, считают некоторые участники клуба. А Баренцево море, по их мнению, самое богатое биоресурсами из морей Северного Ледовитого океана. При этом очень большой процент его биоресурсов не освоен. Все эксперты отметили существенную нехватку квалифицированных кадров, отток населения из регионов Крайнего Севера, необходимость сочетания развития транспортной доступности и местного производства продуктов питания. Также на форуме было отмечено отсутствие упоминания о продовольственной безопасности в официальных документах и предложено для дальнейшего развития агропромышленного комплекса АЗРФ внести соответствующие изменения в законодательство. В заключение Александр Воротников отметил, что обеспечение продовольственной безопасности АЗРФ требует длительного и системного подхода. Это и ее нормативно-правовое обеспечение. Создание агропромышленных кластеров и использование инновационных технологий, обеспечение этой сферы современным образованием. Также необходимо и создание современной инфраструктуры продовольственного обеспечения в Арктике. Актуальным инструментом решения этих проблем является государственно-частное партнерство.

Просмотров:133 Дискуссионный клуб на тему «Продовольственная безопасность АЗРФ: обеспечение и перспективы» состоялся в офисе экспертного центра «Проектный офис развития Арктики». Сомодераторами выступили эксперт «ПОРА» по ГЧП Александр Воротников и координатор программ «ПОРА» Александр Стоцкий, сообщает НИА-Красноярск.Открывая заседание, Александр Воротников отметил, что одной из задач государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» является «развитие вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения АЗРФ», в том числе продовольственной.В ходе дискуссии обсуждалась сложность доставки продуктов питания во многие удаленные регионы, так как существующая транспортная инфраструктура часто сезонна. Например, в Республике Саха (Якутия) продовольствие, отправленное в 2018 году, будет доставлено конечным потребителям в труднодоступные населенные пункты только в 2020-2021 годах. За время длительной транспортировки многие продукты питания становятся непригодными для использования, многие теряют полезные свойства.Как выход из положения предложено создание агрокластеров, объединяющих традиционное производство и инновационные направления; внедрение международных стандартов качества сельскохозяйственной продукции; развитие органического и биологизированного сельского хозяйства и создание специальных программ поддержки аграрного производства.Говорили и о мировых сельскохозяйственных трендах, которые необходимо учитывать при развитии агропрома АЗРФ: биотехнологии (биопрепараты, новые культуры, генетика), обработка данных (сенсоры, хранение и агрегация данных, программные платформы), роботизированные системы (автономное оборудование, дроны), биотопливо и биоэнергетика, альтернативные бизнес-модели.Обсудили на заседании дискуссионного клуба и вопросы ведения сельского хозяйства в Арктике. Так, например, традиционные тепличные хозяйства не слишком эффективны в условиях Арктики, а вот аквапоника - высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, может быть очень даже удачным решением. Вместе с тем сообществу была представлена российская технология прогрессивного растениеводства (вертикальная теплица). Она дает возможность выращивать зелень, огурцы, помидоры и даже фрукты в закрытых помещениях, со специальными устройствами по искусственному освещению, поливу и подкормке растений. А для регионов АЗРФ, в частности для домашнего использования, подойдут вертикальные грядки. Для их создания необходимо самое простое оборудование, с помощью которого зелень и микрозелень можно выращивать круглый год с минимальными затратами. По мнению экспертов, вертикальные грядки уже через 10 лет могут появиться в каждом доме, ресторане и образовательном учреждении, в том числе и в Арктике.Важнейшим, но недооцененным ресурсом обеспечения продовольственной безопасности АЗРФ является развитие мари- и аквакультуры, как пастбищной и прудовой, так и индустриальной, считают некоторые участники клуба. А Баренцево море, по их мнению, самое богатое биоресурсами из морей Северного Ледовитого океана. При этом очень большой процент его биоресурсов не освоен. Все эксперты отметили существенную нехватку квалифицированных кадров, отток населения из регионов Крайнего Севера, необходимость сочетания развития транспортной доступности и местного производства продуктов питания.Также на форуме было отмечено отсутствие упоминания о продовольственной безопасности в официальных документах и предложено для дальнейшего развития агропромышленного комплекса АЗРФ внести соответствующие изменения в законодательство.В заключение Александр Воротников отметил, что обеспечение продовольственной безопасности АЗРФ требует длительного и системного подхода. Это и ее нормативно-правовое обеспечение. Создание агропромышленных кластеров и использование инновационных технологий, обеспечение этой сферы современным образованием. Также необходимо и создание современной инфраструктуры продовольственного обеспечения в Арктике. Актуальным инструментом решения этих проблем является государственно-частное партнерство.