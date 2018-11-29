Фото новости:

метель

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 ноября 2018, 11:54

Зеленые грядки – в каждый дом. Продовольственную безопасность Арктической зоны России обсудили эксперты центра «ПОРА».


Дискуссионный клуб на тему «Продовольственная безопасность АЗРФ: обеспечение и перспективы» состоялся в офисе экспертного центра «Проектный офис развития Арктики». Сомодераторами выступили эксперт «ПОРА» по ГЧП Александр Воротников и координатор программ «ПОРА» Александр Стоцкий, сообщает НИА-Красноярск.
Открывая заседание, Александр Воротников отметил, что одной из задач государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» является «развитие вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения АЗРФ», в том числе продовольственной.
В ходе дискуссии обсуждалась сложность доставки продуктов питания во многие удаленные регионы, так как существующая транспортная инфраструктура часто сезонна. Например, в Республике Саха (Якутия) продовольствие, отправленное в 2018 году, будет доставлено конечным потребителям в труднодоступные населенные пункты только в 2020-2021 годах. За время длительной транспортировки многие продукты питания становятся непригодными для использования, многие теряют полезные свойства.
Как выход из положения предложено создание агрокластеров, объединяющих традиционное производство и инновационные направления; внедрение международных стандартов качества сельскохозяйственной продукции; развитие органического и биологизированного сельского хозяйства и создание специальных программ поддержки аграрного производства.
Говорили и о мировых сельскохозяйственных трендах, которые необходимо учитывать при развитии агропрома АЗРФ: биотехнологии (биопрепараты, новые культуры, генетика), обработка данных (сенсоры, хранение и агрегация данных, программные платформы), роботизированные системы (автономное оборудование, дроны), биотопливо и биоэнергетика, альтернативные бизнес-модели.
Обсудили на заседании дискуссионного клуба и вопросы ведения сельского хозяйства в Арктике. Так, например, традиционные тепличные хозяйства не слишком эффективны в условиях Арктики, а вот аквапоника - высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, может быть очень даже удачным решением. Вместе с тем сообществу была представлена российская технология прогрессивного растениеводства (вертикальная теплица). Она дает возможность выращивать зелень, огурцы, помидоры и даже фрукты в закрытых помещениях, со специальными устройствами по искусственному освещению, поливу и подкормке растений. А для регионов АЗРФ, в частности для домашнего использования, подойдут вертикальные грядки. Для их создания необходимо самое простое оборудование, с помощью которого зелень и микрозелень можно выращивать круглый год с минимальными затратами. По мнению экспертов, вертикальные грядки уже через 10 лет могут появиться в каждом доме, ресторане и образовательном учреждении, в том числе и в Арктике.
Важнейшим, но недооцененным ресурсом обеспечения продовольственной безопасности АЗРФ является развитие мари- и аквакультуры, как пастбищной и прудовой, так и индустриальной, считают некоторые участники клуба. А Баренцево море, по их мнению, самое богатое биоресурсами из морей Северного Ледовитого океана. При этом очень большой процент его биоресурсов не освоен. Все эксперты отметили существенную нехватку квалифицированных кадров, отток населения из регионов Крайнего Севера, необходимость сочетания развития транспортной доступности и местного производства продуктов питания.
Также на форуме было отмечено отсутствие упоминания о продовольственной безопасности в официальных документах и предложено для дальнейшего развития агропромышленного комплекса АЗРФ внести соответствующие изменения в законодательство.
В заключение Александр Воротников отметил, что обеспечение продовольственной безопасности АЗРФ требует длительного и системного подхода. Это и ее нормативно-правовое обеспечение. Создание агропромышленных кластеров и использование инновационных технологий, обеспечение этой сферы современным образованием. Также необходимо и создание современной инфраструктуры продовольственного обеспечения в Арктике. Актуальным инструментом решения этих проблем является государственно-частное партнерство.

Просмотров:133
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 29 ноября 2018 
17:04   Завтра и на предстоящих выходных в Норильске сохранится холодная безветренная погода 16:18   Завтра завершается голосование по выбору имени аэропорту Норильска.
15:24   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска перечислила лжецелителям более 700 тысяч рублей. 14:54   Норильчан приглашают принять участие в турнире Горгана.
14:45   Сегодня в Норильске открылся Центр готового бизнеса и франчайзинга. 13:38   Анонимно! Бесплатно! Быстро! В первые выходные дни декабря любой горожанин сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
13:22   Норильск занял первое место в IХ Всероссийском конкурсе «Города для детей». 12:50   Со следующего понедельника изменится схема движения автобусов 11-го маршрута в пиковые часы.
12:31   С 2019 года увеличатся размеры ряда социальных выплат. 12:13   О следах преступления и служебном чемоданчике. Норильские школьники побывали в гостях у полицейских экспертов.
12:01   Голодными не останемся. За последние пять лет в Красноярском крае выросло количество объектов общественного питания. 11:54   Зеленые грядки – в каждый дом. Продовольственную безопасность Арктической зоны России обсудили эксперты центра «ПОРА».
11:02   Главные торжественные мероприятия, посвященные Дню Таймыра, пройдут в Дудинке 7 декабря. 11:00   Задержали на границе. Бывший норильчанин не смог выехать на Украину из-за долгов сына.
10:59   «Хэйро» — «Заслуженный коллектив народного творчества»! 10:58   В селе Хатанга открылся детский сад «Солнышко».
10:57   Два года лишения свободы грозит жителю Норильска за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. 10:55   Сенатор Андрей Клишас и спикер норильского горсовета Александр Пестряков примут участие в форумах по развитию Арктики.

 28 ноября 2018 
19:33   Коломенская пастила в Норильске. В лавке фестиваля - новый праздничный завоз. 19:28   «Два гения – две судьбы». Концерт под таким названием пройдет в Норильском колледже искусств.
19:13   Миллиард плюс еще полмиллиарда. Депутаты Заксобрания рассмотрели законопроект о краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов ко второму чтению. 17:54   Ушел еще один поэт. Сегодня, 28 ноября, в Пскове прощаются с норильским поэтом Сергеем Лузаном. Его не стало 25 ноября.
17:46   Мастерицы клуба вязальщиц «Радуга» одарили теплыми подарками подопечных реабилитационного центра «Виктория». 17:43   Первому ребёнку, родившемуся в новом перинатальном центре Норильска, исполнился месяц.
17:42   С 3 декабря меняется схема организации движения автобусов по маршруту №11. 16:37   В этом учебном году норильские девятиклассники, как и по всей России, пройдут итоговое собеседование по русскому языку.
16:27   Норильчанки заняли призовые места на открытом первенстве Красноярского края по спортивной акробатике. 16:25   В Норильске в третий раз прошла Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». В этом году активными участниками акции стали дети и их родители.
14:56   Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора ООО «ЖКС»: «Жильцам и управляющим компаниям выгоден переход на «умные счетчики». Но пока Норильск не готов к нововведению». 14:52   В Норильске управляющая компания «ЖКС» расширила возможности для собственников жилья по передаче показаний счетчиков воды и электричества.
13:51   В Норильске наблюдается небольшое снижение количества вновь выявленных ВИЧ-инфицированных, но медики считают, что ситуация по-прежнему остается неутешительной. 12:10   Минэнерго России прогнозирует развитие Арктики из-за продвижения проекта Севморпути.
10:59   В аэропорту Красноярск задержано 236 кг охотничьих трофеев, ввезенных из Норильска. 10:41   Двойное убийство. Тело норильчанина, убившего молодую женщину, нашли расчлененным.

 27 ноября 2018 
17:27   Первый корпус дома № 3 на улице Дзержинского в Норильске признан аварийным. 16:49   Приятного поста! Завтра, 28 ноября, у православных начнется Рождественский пост, который продлится до 6 января.
16:46   Воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков в составе сборной России стал победителем матчевой встречи Россия-Польша, проходившей в польском городе Кельц. 16:15   Библиотека семейного чтения приглашает юных норильчан принять участие в конкурсе поделок «Новогодняя игрушка».
15:59   Красноярские ученые помогут сделать сибирские реки чище. 15:22   Названы имена школьников Норильска и Дудинки, которые в этом году побывают на Кремлёвской ёлке.
14:15   В Норильске в поддержку Ивана Клочкова, лишившегося части ноги из-за ДТП у кинотеатра «Родина», в Заполярном ... 13:37   Прогноз – «Стабильный». Международное агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне «BB».
13:29   В Норильске появился «Интерактивный бюджет для граждан». 13:25   Семейные посиделки, приуроченные к Дню матери, прошли в Норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
13:20   Куда уходит тепло? В Норильске управляющая компания «Жилкомсервис» проверяет качество герметизации межпанельных швов, выполненной летом, с помощью тепловизора. 12:59   Норильчане смогут приобретать субсидированные билеты круглогодично по 12 направлениям. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 16 ноября текущего года.
12:46   29 ноября в Норильске откроется Центр готового бизнеса и франчайзинга. 12:32   Краевой портал госуслуг дополнился новым сервисом – «Штрафы ГИБДД».
12:21   Жестяная конструкция, смонтированная на доме № 1 на ул. Красноярской в Норильске, грозит опасностью для жильцов этого дома и прохожих. 11:39   Пассажиры авиакомпании Nordstar на рейсах Москва – Норильск – Москва смогут воспользоваться новым классом обслуживания – «эконом–комфорт».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх