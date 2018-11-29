Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 ноября 2018, 12:01



Голодными не останемся. За последние пять лет в Красноярском крае выросло количество объектов общественного питания.

Интересно, что сумма прибыли, полученная организациями по виду экономической деятельности «Деятельность по предоставлению продуктов питания» в 2017 году, составила 258 миллионов рублей, сумма убытка - 355,3 миллиона рублей. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил 60 процентов, убыточных - 40 процентов. Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания в январе-октябре 2018 года составил 21 117,2 миллиона рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 6,8 процента.

Просмотров:137 По информации Красноярскстата, в 2013 году в крае действовало 558 общедоступных столовых и закусочных, 1390 столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий и 1357 ресторанов, кафе и баров. В 2017 году их количество составило 652, 1484 и 1541 соответственно.Интересно, что сумма прибыли, полученная организациями по виду экономической деятельности «Деятельность по предоставлению продуктов питания» в 2017 году, составила 258 миллионов рублей, сумма убытка - 355,3 миллиона рублей. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил 60 процентов, убыточных - 40 процентов.Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания в январе-октябре 2018 года составил 21 117,2 миллиона рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 6,8 процента.