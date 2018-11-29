Фото новости:

метель

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 ноября 2018, 12:01

Голодными не останемся. За последние пять лет в Красноярском крае выросло количество объектов общественного питания.


По информации Красноярскстата, в 2013 году в крае действовало 558 общедоступных столовых и закусочных, 1390 столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий и 1357 ресторанов, кафе и баров. В 2017 году их количество составило 652, 1484 и 1541 соответственно.
Интересно, что сумма прибыли, полученная организациями по виду экономической деятельности «Деятельность по предоставлению продуктов питания» в 2017 году, составила 258 миллионов рублей, сумма убытка - 355,3 миллиона рублей. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил 60 процентов, убыточных - 40 процентов.
Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания в январе-октябре 2018 года составил 21 117,2 миллиона рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 6,8 процента.

Просмотров:137
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 29 ноября 2018 
17:04   Завтра и на предстоящих выходных в Норильске сохранится холодная безветренная погода 16:18   Завтра завершается голосование по выбору имени аэропорту Норильска.
15:24   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска перечислила лжецелителям более 700 тысяч рублей. 14:54   Норильчан приглашают принять участие в турнире Горгана.
14:45   Сегодня в Норильске открылся Центр готового бизнеса и франчайзинга. 13:38   Анонимно! Бесплатно! Быстро! В первые выходные дни декабря любой горожанин сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
13:22   Норильск занял первое место в IХ Всероссийском конкурсе «Города для детей». 12:50   Со следующего понедельника изменится схема движения автобусов 11-го маршрута в пиковые часы.
12:31   С 2019 года увеличатся размеры ряда социальных выплат. 12:13   О следах преступления и служебном чемоданчике. Норильские школьники побывали в гостях у полицейских экспертов.
12:01   Голодными не останемся. За последние пять лет в Красноярском крае выросло количество объектов общественного питания. 11:54   Зеленые грядки – в каждый дом. Продовольственную безопасность Арктической зоны России обсудили эксперты центра «ПОРА».
11:02   Главные торжественные мероприятия, посвященные Дню Таймыра, пройдут в Дудинке 7 декабря. 11:00   Задержали на границе. Бывший норильчанин не смог выехать на Украину из-за долгов сына.
10:59   «Хэйро» — «Заслуженный коллектив народного творчества»! 10:58   В селе Хатанга открылся детский сад «Солнышко».
10:57   Два года лишения свободы грозит жителю Норильска за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. 10:55   Сенатор Андрей Клишас и спикер норильского горсовета Александр Пестряков примут участие в форумах по развитию Арктики.

 28 ноября 2018 
19:33   Коломенская пастила в Норильске. В лавке фестиваля - новый праздничный завоз. 19:28   «Два гения – две судьбы». Концерт под таким названием пройдет в Норильском колледже искусств.
19:13   Миллиард плюс еще полмиллиарда. Депутаты Заксобрания рассмотрели законопроект о краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов ко второму чтению. 17:54   Ушел еще один поэт. Сегодня, 28 ноября, в Пскове прощаются с норильским поэтом Сергеем Лузаном. Его не стало 25 ноября.
17:46   Мастерицы клуба вязальщиц «Радуга» одарили теплыми подарками подопечных реабилитационного центра «Виктория». 17:43   Первому ребёнку, родившемуся в новом перинатальном центре Норильска, исполнился месяц.
17:42   С 3 декабря меняется схема организации движения автобусов по маршруту №11. 16:37   В этом учебном году норильские девятиклассники, как и по всей России, пройдут итоговое собеседование по русскому языку.
16:27   Норильчанки заняли призовые места на открытом первенстве Красноярского края по спортивной акробатике. 16:25   В Норильске в третий раз прошла Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». В этом году активными участниками акции стали дети и их родители.
14:56   Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора ООО «ЖКС»: «Жильцам и управляющим компаниям выгоден переход на «умные счетчики». Но пока Норильск не готов к нововведению». 14:52   В Норильске управляющая компания «ЖКС» расширила возможности для собственников жилья по передаче показаний счетчиков воды и электричества.
13:51   В Норильске наблюдается небольшое снижение количества вновь выявленных ВИЧ-инфицированных, но медики считают, что ситуация по-прежнему остается неутешительной. 12:10   Минэнерго России прогнозирует развитие Арктики из-за продвижения проекта Севморпути.
10:59   В аэропорту Красноярск задержано 236 кг охотничьих трофеев, ввезенных из Норильска. 10:41   Двойное убийство. Тело норильчанина, убившего молодую женщину, нашли расчлененным.

 27 ноября 2018 
17:27   Первый корпус дома № 3 на улице Дзержинского в Норильске признан аварийным. 16:49   Приятного поста! Завтра, 28 ноября, у православных начнется Рождественский пост, который продлится до 6 января.
16:46   Воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков в составе сборной России стал победителем матчевой встречи Россия-Польша, проходившей в польском городе Кельц. 16:15   Библиотека семейного чтения приглашает юных норильчан принять участие в конкурсе поделок «Новогодняя игрушка».
15:59   Красноярские ученые помогут сделать сибирские реки чище. 15:22   Названы имена школьников Норильска и Дудинки, которые в этом году побывают на Кремлёвской ёлке.
14:15   В Норильске в поддержку Ивана Клочкова, лишившегося части ноги из-за ДТП у кинотеатра «Родина», в Заполярном ... 13:37   Прогноз – «Стабильный». Международное агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне «BB».
13:29   В Норильске появился «Интерактивный бюджет для граждан». 13:25   Семейные посиделки, приуроченные к Дню матери, прошли в Норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
13:20   Куда уходит тепло? В Норильске управляющая компания «Жилкомсервис» проверяет качество герметизации межпанельных швов, выполненной летом, с помощью тепловизора. 12:59   Норильчане смогут приобретать субсидированные билеты круглогодично по 12 направлениям. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 16 ноября текущего года.
12:46   29 ноября в Норильске откроется Центр готового бизнеса и франчайзинга. 12:32   Краевой портал госуслуг дополнился новым сервисом – «Штрафы ГИБДД».
12:21   Жестяная конструкция, смонтированная на доме № 1 на ул. Красноярской в Норильске, грозит опасностью для жильцов этого дома и прохожих. 11:39   Пассажиры авиакомпании Nordstar на рейсах Москва – Норильск – Москва смогут воспользоваться новым классом обслуживания – «эконом–комфорт».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх