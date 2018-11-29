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29 ноября 2018, 12:13



О следах преступления и служебном чемоданчике. Норильские школьники побывали в гостях у полицейских экспертов.

Роман Викторович отметил, что следы остаются от любого носителя и на любом материале. Для иллюстрации того, какие приспособления имеются на вооружении криминалистов в поиске и фиксации улик, капитан полиции продемонстрировал школьникам содержимое специального служебного чемоданчика, который является неотъемлемым атрибутом полицейских этого подразделения. Ребята с интересом наблюдали за тем, как при помощи специального порошка и магнитной кисти на прозрачном стекле появились четкие отпечатки пальцев и как потом они перекочевали на лист бумаги. Самые активные школьники выступили в роли криминалистов и под руководством опытного специалиста сняли отпечатки рук со стакана и проверили на подлинность денежные купюры. Также полицейские рассказали учащимся об исследованиях наркотических или психотропных веществ, о возможностях трасологических, баллистических и других исследований, которые используют эксперты в раскрытии преступлений. Экскурсия настолько увлекла школьников, что некоторые всерьез задумались о поступлении в профильные учебные заведения и задали своим собеседникам в погонах немало вопросов об особенностях службы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:135 Об особенностях специальности и необычных примерах из личной практики школьникам рассказал эксперт 8-го межрайонного отдела (норильский) ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Роман Приходько. Подростки узнали о том, как, на первый взгляд, незначительные следы могут помочь в установлении и задержании преступников, как криминалисты изобличают злоумышленников по оставленным на месте преступления следам обуви, засохшей крови и даже маленьким частичкам ворса с одежды.Роман Викторович отметил, что следы остаются от любого носителя и на любом материале. Для иллюстрации того, какие приспособления имеются на вооружении криминалистов в поиске и фиксации улик, капитан полиции продемонстрировал школьникам содержимое специального служебного чемоданчика, который является неотъемлемым атрибутом полицейских этого подразделения.Ребята с интересом наблюдали за тем, как при помощи специального порошка и магнитной кисти на прозрачном стекле появились четкие отпечатки пальцев и как потом они перекочевали на лист бумаги. Самые активные школьники выступили в роли криминалистов и под руководством опытного специалиста сняли отпечатки рук со стакана и проверили на подлинность денежные купюры.Также полицейские рассказали учащимся об исследованиях наркотических или психотропных веществ, о возможностях трасологических, баллистических и других исследований, которые используют эксперты в раскрытии преступлений.Экскурсия настолько увлекла школьников, что некоторые всерьез задумались о поступлении в профильные учебные заведения и задали своим собеседникам в погонах немало вопросов об особенностях службы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.