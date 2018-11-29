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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:04 Завтра и на предстоящих выходных в Норильске сохранится холодная безветренная погода
16:18 Завтра завершается голосование по выбору имени аэропорту Норильска.
15:24 Осторожно: мошенники! Жительница Норильска перечислила лжецелителям более 700 тысяч рублей.
14:54 Норильчан приглашают принять участие в турнире Горгана.
14:45 Сегодня в Норильске открылся Центр готового бизнеса и франчайзинга.
13:38 Анонимно! Бесплатно! Быстро! В первые выходные дни декабря любой горожанин сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
13:22 Норильск занял первое место в IХ Всероссийском конкурсе «Города для детей».
12:50 Со следующего понедельника изменится схема движения автобусов 11-го маршрута в пиковые часы.
12:31 С 2019 года увеличатся размеры ряда социальных выплат.
12:13 О следах преступления и служебном чемоданчике. Норильские школьники побывали в гостях у полицейских экспертов.
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