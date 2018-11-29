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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 ноября 2018, 12:31

С 2019 года увеличатся размеры ряда социальных выплат.


При обсуждении в Госдуме бюджета на следующий год фракция «Единой России» внесла изменения в законодательство, за счет которых был увеличен ряд социальных выплат. Речь идет об увеличении максимального размера ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Он составит 26 тысяч рублей вместо 24 тысяч как сейчас. Точный максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 г. будет составлять 26 152,27 рубля.
«По действующим правилам размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. В основе расчета будет учитываться заработная плата за два предыдущих года, однако не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 и за 2018 годы составляют 755 тысяч и 815 тысяч рублей соответственно», - приводит НИА-Красноярск слова депутата от нашего региона, первого заместителя председателя фракции «Единой России» Раисы Кармазиной, давшей интервью ER.RU.
Кроме того, вырастут минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тысяч рублей. В то же время максимальный размер пособия достигнет порядка 301 тысячи рублей. Сейчас он составляет 282 тысячи рублей, говорится в сообщении.
«Все эти изменения заложены в федеральный бюджет на ближайшие 3 года, который Госдума приняла 21 ноября в третьем, окончательном чтении. Основными приоритетами расходов федерального бюджета являются выполнение социальных обязательств государства, документ предполагает конкретные решения в интересах людей, поэтому фракция «Единой России» проголосовала «за», - подчеркнула Раиса Кармазина.
Всего на государственном уровне на развитие демографии будет выделено 1,563 триллиона рублей до 2021 года. Эти средства пойдут на увеличение рождаемости, количества протоколов ЭКО, поддержку семей при рождении детей, субсидии на ипотеку, индексацию материнского капитала, переобучение мам и другие направления, которые бы способствовали развитию рождаемости в нашей стране.

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