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29 ноября 2018, 12:50



Со следующего понедельника изменится схема движения автобусов 11-го маршрута в пиковые часы.

Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства пояснил, что изменение схемы движения отдельных автобусов 11-го маршрута связано с проведением дорожных работ на улице Октябрьской, в районе дамбы. Сейчас автобусы едут в объезд Октябрьской по улице 50 лет Октября - Энергетическая. С 12 ноября по измененной схеме уже курсируют отдельные автобусы маршрутов 2 и 16 до остановочного пункта «Соцгород». Теперь по аналогичной схеме будут двигаться и автобусы 11-го маршрута, что обеспечит транспортную доступность жителям улицы Комсомольской. Все автобусы, которые будут двигаться до остановки «Соцгород» или от него, будут обозначены специальными трафаретами, размещенными рядом с номером автобуса. До конечного пункта ЦООП такие рейсы выполнять не будут – от «Соцгорода» они будут возвращаться в город. Водители и кондукторы данных рейсов будут информировать пассажиров о том, что автобусы идут по другой схеме.

Просмотров:128 Начиная с 3 декабря в будние дни, в пиковые часы: с 7.30 до 9.30 и с 15 до 18 часов автобусы 11-го маршрута будут выполнять рейсы по отдельной схеме с заходом до остановки «Соцгород».Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства пояснил, что изменение схемы движения отдельных автобусов 11-го маршрута связано с проведением дорожных работ на улице Октябрьской, в районе дамбы. Сейчас автобусы едут в объезд Октябрьской по улице 50 лет Октября - Энергетическая. С 12 ноября по измененной схеме уже курсируют отдельные автобусы маршрутов 2 и 16 до остановочного пункта «Соцгород». Теперь по аналогичной схеме будут двигаться и автобусы 11-го маршрута, что обеспечит транспортную доступность жителям улицы Комсомольской. Все автобусы, которые будут двигаться до остановки «Соцгород» или от него, будут обозначены специальными трафаретами, размещенными рядом с номером автобуса. До конечного пункта ЦООП такие рейсы выполнять не будут – от «Соцгорода» они будут возвращаться в город. Водители и кондукторы данных рейсов будут информировать пассажиров о том, что автобусы идут по другой схеме.