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29 ноября 2018, 13:22



Норильск занял первое место в IХ Всероссийском конкурсе «Города для детей».

Участники конкурса выполняли комплексные планы, действующие в городах, задания, предложенные организаторами конкурса, а по итогам - предоставили отчеты. При подведении итогов учитывалось множество факторов, в частности, оказание помощи семьям с детьми по выходу из трудной жизненной ситуации, работа с детьми группы риска по налаживанию внутрисемейных отношений, повышение ответственности родителей за воспитание детей. Участники итогового заседания организационного комитета отмечали, что уровень выполнения мероприятий, включенных в комплексные планы участниками, а также заданий, предложенных организаторами, был достаточно высоким. Об этом позволили судить отчетные материалы, которые также были подготовлены на высоком качественном уровне. Говоря о тематических направлениях, получивших развитие в рамках конкурса «Город – территория детства», участники заседания особо отметили мероприятия, направленные на расширение участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, а также на повышение роли отцов в воспитании детей. Главным итогом заседания, конечно же, стало определение лидеров. Тщательно изучив и проанализировав все представленные материалы, члены оргкомитета и независимые эксперты назвали победителей. Среди административных центров субъектов Российской Федерации лучшими признаны Волгоград и Барнаул. Норильск занял первое место среди городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек. Второе место в нашей группе было присуждено Вилючинску (Камчатка), третье - Кандалакше (Мурманская обл.). Победители также определялись в группе городов с населением менее 20 тысяч человек и среди сельских поселений. Награждение состоится 17 декабря в Совете Федерации. В этом году принято решение о формировании новой программы Фонда «Город для детей». «Она будет включать в себя несколько направлений. Это, прежде всего, конкурс «Города для детей», ставшие уже традиционными встречи его участников. К ним добавятся муниципальные площадки для профессионального обмена инновационным опытом организации системы поддержки детей. Важным аспектом программы станет усиление работы с сельскими муниципалитетами. Им будет уделено особое внимание в ходе встречи руководителей и специалистов муниципальных образований, которая запланирована в 2019 году в Ставропольском крае», – рассказала руководитель Фонда.

Просмотров:121 Конкурс, организованный Фондом поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и средних городов России, проводился уже в девятый раз. В нынешнем году конкурс назывался «Город – территория детства». В нем приняло участие 165 муниципальных образований, представляющих 54 российских региона. 44 участника из общего числа - это дебютанты конкурса.Участники конкурса выполняли комплексные планы, действующие в городах, задания, предложенные организаторами конкурса, а по итогам - предоставили отчеты.При подведении итогов учитывалось множество факторов, в частности, оказание помощи семьям с детьми по выходу из трудной жизненной ситуации, работа с детьми группы риска по налаживанию внутрисемейных отношений, повышение ответственности родителей за воспитание детей.Участники итогового заседания организационного комитета отмечали, что уровень выполнения мероприятий, включенных в комплексные планы участниками, а также заданий, предложенных организаторами, был достаточно высоким. Об этом позволили судить отчетные материалы, которые также были подготовлены на высоком качественном уровне. Говоря о тематических направлениях, получивших развитие в рамках конкурса «Город – территория детства», участники заседания особо отметили мероприятия, направленные на расширение участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, а также на повышение роли отцов в воспитании детей.Главным итогом заседания, конечно же, стало определение лидеров. Тщательно изучив и проанализировав все представленные материалы, члены оргкомитета и независимые эксперты назвали победителей.Среди административных центров субъектов Российской Федерации лучшими признаны Волгоград и Барнаул.Норильск занял первое место среди городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек. Второе место в нашей группе было присуждено Вилючинску (Камчатка), третье - Кандалакше (Мурманская обл.).Победители также определялись в группе городов с населением менее 20 тысяч человек и среди сельских поселений.Награждение состоится 17 декабря в Совете Федерации.В этом году принято решение о формировании новой программы Фонда «Город для детей».